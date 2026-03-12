Sự mạo hiểm trong cách tiếp cận của Pep Guardiola khiến Manchester City trả giá đắt trước Real Madrid ở Champions League.

Sai lầm của Guardiola khiến Manchester City sụp đổ tại Bernabeu.

Manchester City hành quân đến Bernabeu với tham vọng lớn. Pep Guardiola tin rằng đội bóng của ông có thể tấn công và áp đặt lối chơi ngay trên sân của Real Madrid. Nhưng chính sự táo bạo ấy lại trở thành điểm yếu chí mạng.

Đêm Champions League tại Madrid biến thành một bài học chiến thuật cay đắng cho Manchester City, họ bị Real Madrid vùi dập với tỷ số 0-3 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Canh bạc chiến thuật của Pep Guardiola

Guardiola không giấu ý định tấn công. Đội hình Manchester City thiên về sáng tạo và kiểm soát bóng. Thông điệp rất rõ: Manchester City sẽ chơi theo cách của mình.

Vấn đề là Bernabeu không phải nơi thích hợp cho những canh bạc như vậy.

Real Madrid bước vào trận đấu với nhiều thiếu vắng quan trọng. Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Rodrygo đều không góp mặt. Điều đó có thể khiến Guardiola tin rằng đây là cơ hội để Manchester City chiếm ưu thế.

Nhưng Real Madrid không cần đội hình mạnh nhất để trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Pep Guardiola từng nhiều lần chiến thắng nhờ những quyết định táo bạo. Nhưng trong Champions League, sự táo bạo ấy cũng nhiều lần khiến ông trả giá.

Trận chung kết năm 2021 là ví dụ điển hình. Manchester City khi đó không sử dụng tiền vệ phòng ngự và thua Chelsea dù được đánh giá cao hơn.

Tại Bernabeu, dấu hiệu tương tự xuất hiện.

Haaland tịt ngòi trước Real Madrid.

Manchester City dâng đội hình rất cao. Các hậu vệ thường xuyên đứng gần vạch giữa sân. Họ cố gắng kiểm soát thế trận bằng cách giữ bóng và gây sức ép. Nhưng khi mất bóng, khoảng trống phía sau lưng hàng thủ lập tức lộ ra.

Real Madrid không cần nhiều thời gian để khai thác điều đó. Bàn mở tỷ số đến từ một pha bóng cực kỳ đơn giản. Thibaut Courtois phát động bằng đường chuyền dài từ phần sân nhà. Nico O’Reilly phán đoán sai điểm rơi. Federico Valverde băng xuống phía sau hàng thủ Manchester City.

Chỉ bốn chạm bóng sau, bóng đã nằm trong lưới. Đó không phải pha bóng phức tạp. Nhưng nó phơi bày điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của Manchester City.

Việc kéo O’Reilly về đá hậu vệ trái càng khiến hàng thủ Manchester City dễ tổn thương. Khoảng trống xuất hiện liên tục và Real Madrid chỉ cần tận dụng đúng thời điểm.

Manchester City trả giá vì sự cởi mở

Sau bàn thua đầu tiên, Manchester City vẫn không thay đổi cách tiếp cận.Đội bóng của Guardiola tiếp tục dâng cao và tìm cách kiểm soát trận đấu. Nhưng Bernabeu không phải nơi dễ sửa sai.

Real Madrid tiếp tục trừng phạt. Bàn thắng thứ hai của Federico Valverde đến từ một pha tấn công nhanh bên cánh trái. Vinicius nhận bóng, cắt vào trung lộ và chuyền vào vòng cấm. Bóng chạm nhẹ Ruben Dias rồi đến chân Valverde.

Tiền vệ người Uruguay tung cú sút chéo góc. Gianluigi Donnarumma không thể cản phá.

Một lần nữa, hàng thủ Manchester City bị kéo giãn. Và cú đánh quyết định đến ở phút 42. Brahim Díaz thực hiện cú bấm bóng tinh tế. Valverde xử lý khéo léo, vượt qua Marc Guéhi trước khi tung cú vô-lê cực mạnh. Hat-trick chỉ trong 22 phút.

Pep phạm sai lầm chiến thuật.

Đó là cú sốc lớn với Manchester City. Valverde ghi số bàn thắng trong khoảng thời gian ngắn ấy bằng đúng tổng số bàn anh có trong 75 trận Champions League trước đó.

Tuy nhiên, vấn đề của Manchester City không chỉ nằm ở một cầu thủ chơi thăng hoa.

Real Madrid thay đổi vị trí liên tục trên hàng công. Vinícius và Brahim Díaz thường xuyên dạt ra biên. Không có tiền đạo cắm cố định.

Cách di chuyển ấy khiến tuyến giữa của Manchester City rơi vào thế bị động. Bernardo Silva và Rodri phải bao quát quá nhiều khoảng trống. Hệ thống phòng ngự của Manchester City mất cân bằng.

Guardiola nhận ra vấn đề khi hiệp hai bắt đầu. Ông thay Savinho bằng Tijjani Reijnders và thực hiện thêm nhiều điều chỉnh khác. Nhưng thế trận lúc đó đã nghiêng hẳn về Real Madrid.

Vinicius Júnior kiếm được quả phạt đền sau một tình huống phòng ngự hỗn loạn. Nhưng cú sút của anh không đủ khó để đánh bại Donnarumma. Nếu Real Madrid ghi thêm bàn ở tình huống đó, cặp đấu có thể đã khép lại ngay từ lượt đi.

Sau trận đấu, Guardiola thừa nhận đây là “kết quả tệ”. Khi được hỏi về khả năng lội ngược dòng, ông nói rằng cơ hội “không nhiều”. Trận lượt về tại Manchester vẫn còn. Nhưng Manchester City hiểu rằng họ đã tự đặt mình vào tình thế khó khăn.

Bernabeu một lần nữa chứng minh vì sao đây là sân khấu khắc nghiệt nhất của Champions League.

Tại đây, một sai lầm chiến thuật có thể khiến cả trận đấu sụp đổ. Và lần này, Pep Guardiola đã mắc sai lầm đó.