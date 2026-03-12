Cách Real Madrid bắt bài Man City

HLV Alvaro Arbeloa tiết lộ chiến thuật giúp Real Madrid đánh bại Man City 3-0 tại lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 12/3.

Real Madrid bắt bài Man City. Ảnh: Reuters.

Trên sân Bernabeu, Real Madrid trình diễn lối chơi kỷ luật và hiệu quả. Đội bóng Hoàng gia không chỉ tận dụng tốt cơ hội để ghi ba bàn thắng, đều do công của Federico Valverde, mà còn khiến Man City gần như không thể triển khai lối chơi kiểm soát quen thuộc.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Arbeloa cho biết ban huấn luyện Real Madrid đã nghiên cứu rất kỹ cách vận hành chiến thuật của Man City. Theo ông, việc hiểu rõ phong cách của Pep Guardiola là yếu tố then chốt giúp đội bóng Tây Ban Nha chuẩn bị phương án đối phó hiệu quả.

"Chúng tôi hiểu rất rõ Man City thi đấu như thế nào, Pep xây dựng lối chơi ra sao và họ luôn tìm kiếm điều gì trên sân. Vì vậy, toàn đội phân tích kỹ lưỡng trước trận", Arbeloa cho biết.

Man City không thể triển khai lối chơi quen thuộc. Ảnh: Reuters.

Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, Real Madrid chủ động thu hẹp các khoảng trống và chặn nhiều hướng chuyền bóng của đối thủ. Thay vì pressing một cách vội vàng, các cầu thủ Real Madrid được yêu cầu giữ cự ly đội hình hợp lý và chỉ gây áp lực vào đúng thời điểm.

"Điều quan trọng là không được nóng vội. Nếu bạn bước lên áp sát người cầm bóng mà không đúng thời điểm, họ sẽ lập tức khai thác khoảng trống phía sau lưng bạn", cựu hậu vệ này giải thích.

Trong khi đó, người hùng Valverde cũng hé lộ những chỉ đạo của HLV Arbeloa: "Ông ấy yêu cầu tôi tận dụng các tình huống bóng hai hoặc khi bóng bật ra. Các đồng đội sẽ cố gắng tạo ra những đường chuyền thuận lợi cho tôi. Cả đội cũng tập pressing từ những pha triển khai bóng của thủ môn đối phương và có lợi thế từ điều đó".

Thua 0-3, Man City sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn ở trận lượt về. Họ từng thắng Real Madrid 4-0 trên sân nhà vào năm 2023, nhưng việc tái hiện kỳ tích đó thêm một lần nữa chắc chắn không hề dễ dàng.

Highlights Leeds United 0-1 Man City Rạng sáng 1/3, Manchester City giành chiến thắng 1-0 trước Leeds United ở vòng 28 Premier League.