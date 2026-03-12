Pep lên tiếng sau thảm bại trước Real Madrid

Rạng sáng 12/3, Pep Guardiola nhận thất bại ê chề 0-3 trong chuyến làm khách đến Bernabeu ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Phát biểu sau trận đấu, Pep Guardiola cho rằng tỷ số không phản ánh hoàn toàn diễn biến trên sân. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, Man City tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công.

"Ở bàn thua đầu tiên, chúng tôi phòng ngự không tốt. Ngoài ra, chúng tôi cũng có nhiều tình huống đưa bóng vào vùng cấm và có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần nhưng lại không thể ghi bàn. Tôi có cảm giác đây là một trận đấu khá tốt của chúng tôi với ít nhất 3 cơ hội ăn bàn rõ rệt, không giống với những gì tỷ số thể hiện", Guardiola chia sẻ.

Pep đánh giá cao màn thể hiện của học trò.

Ngoài ra, Pep cũng nhấn mạnh rằng Real Madrid luôn cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống phản công, điều đã nhiều lần gây khó khăn cho Man City. "Real Madrid luôn có khả năng trừng phạt mọi sai lầm. Mỗi khi bạn mất bóng, họ lập tức phản công rất nhanh. Họ giữ bóng tốt, di chuyển thông minh và luôn có thể tạo ra khác biệt".

Guardiola thừa nhận thất bại 0-3 là kết quả rất khó khăn, nhưng ông vẫn cố gắng nhìn nhận theo hướng tích cực. "Dù sao thì 3-0 vẫn còn tốt hơn 4-0. Đây là một thất bại nặng nề, chúng tôi không thể phủ nhận điều đó", ông nói thêm.

Khi được hỏi về cơ hội lật ngược tình thế, Pep tỏ ra khá thận trọng: "Ngay lúc này thì cơ hội không nhiều. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng. Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra".

Real tận dụng cơ hội quá tốt.

Trong khi đó, Bernardo Silva cho rằng Man City khởi đầu trận đấu khá tốt nhưng mất kiểm soát sau khi nhận bàn thua đầu tiên: "Cảm giác của tôi trên sân là chúng tôi bắt đầu trận đấu tốt và tìm được khoảng trống phù hợp. Nhưng sau khi thủng lưới, chúng tôi mất hoàn toàn sự kiểm soát, đặc biệt là ở những pha chuyển trạng thái và các tình huống bóng hai".

Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng thừa nhận Real Madrid trừng phạt mọi sai lầm của Man City. "Khi đối đầu với Real Madrid và chất lượng đội hình của họ, bạn sẽ phải trả giá nếu mắc sai lầm".

Dù vậy, Silva vẫn tin rằng Man City chưa hoàn toàn hết cơ hội. "Tỷ số 3-0 khiến mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều. Hiện tại cảm giác thật tệ, nhưng trong bóng đá luôn có điều bất ngờ. Tuần tới chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với hy vọng có thể làm được điều gì đó".

Bàn thắng điên rồ ở phút 90+8 tại Champions League Rạng sáng 29/1, thủ môn Anatoliy Trubin khiến tất cả ngỡ ngàng khi ghi bàn ở phút 90+8 giúp Benfica hạ Real Madrid 4-2 thuộc lượt cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26.