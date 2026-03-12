Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vinicius làm nên lịch sử

  • Thứ năm, 12/3/2026 05:23 (GMT+7)
Rạng sáng 12/3, Vinicius góp một pha kiến tạo giúp Real đánh bại Man City 3-0 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Vinicius cân bằng thành tích của Ronaldo.

Với đường kiến tạo cho Federico Valverde ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, Vinicius đã có đường kiến tạo thứ 31 ở Champions League, thành tích không cầu thủ Real Madrid nào làm tốt hơn trong lịch sử, ngang với Cristiano Ronaldo. Việc ngôi sao sinh năm 2000 độc chiếm kỷ lục này chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trước Man City đang có phong độ cao, Vinicius chơi ấn tượng. Anh liên tục khuấy đảo bên cánh trái và lẽ ra đã có bàn thắng cho riêng mình ở phút 58. Sau khi kiếm được phạt đền, Vinicius lại không thể thắng Gianluigi Donnarumma trong pha một đấu một. Ngay khi bóng bị thủ môn đối phương đẩy ra, tuyển thủ Brazil giơ tay xin lỗi người hâm mộ.

"Thật sự đáng kinh ngạc. Đây là màn trình diễn năm sao của giải đấu bóng đá đỉnh cao thế giới. Chúng ta được chứng kiến ​​tất cả tinh túy của Real Madrid, đó là tham vọng, sự táo bạo, sự xuất sắc, và cả pha cứu thua sẽ được xếp vào hàng hay nhất mà sân vận động này từng chứng kiến của Thibaut Courtois", chuyên gia Graham Hunter bình luận trên trang chủ của UEFA.

"Cú hat-trick của Federico Valverde thật ngoạn mục, nhưng hy vọng vẫn còn với Man City, khi Gianluigi Donnarumma cản phá thành công quả phạt đền của Vinicius và giữ tỷ số trận lượt về ở mức 3-0, thay vì 4-0", Graham Hunter cho biết thêm.

Valverde lập hat-trick, Real nhấn chìm Man City tại Bernabeu

Rạng sáng 12/3, tiền vệ người Uruguay ghi 3 bàn ngay trong hiệp một, giúp Real thắng 3-0 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.

