Thảm họa bóng đá Anh ở Champions League

Các đại diện Premier League đều không thể giành chiến thắng ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Bóng đá Anh gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 12/3, Man City và Chelsea gây thất vọng lớn. Trên sân Bernabeu, "The Citizens" thua đậm 0-3 trước Real Madrid bởi cú hat-trick của tiền vệ Federico Valverde. Trong khi đó, Chelsea cũng chịu thất bại nặng nề 2-5 trên sân của nhà đương kim vô địch PSG.

Theo Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Champions League có 2 CLB Anh cùng thua với cách biệt từ 3 bàn trở lên trong cùng một ngày thi đấu. Thất bại nặng nề của Chelsea và Man City khiến hình ảnh của Premier League phần nào bị tổn hại tại sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Trước đó một ngày, Tottenham cũng không thể tạo nên bất ngờ. Đội bóng thành London thua thảm với tỷ số 2-5 trước Atletico Madrid trong thế trận lép vế hoàn toàn. Còn Liverpool gây thất vọng khi thua 0-1 trên sân Galatasaray dù được đánh giá cao hơn.

Hai đội Premier League tránh được thất bại là Arsenal và Newcastle United, với các trận hòa cùng tỷ số 1-1 trước Leverkusen và Barcelona. Kết quả giúp 2 đội giữ lại chút lợi thế trước trận lượt về.

Đối với Man City, trận thua 0-3 trước Real Madrid đánh dấu một cột mốc không mong muốn với HLV Pep Guardiola. Đây là thất bại đậm nhất của chiến lược gia người Tây Ban Nha tại vòng knock-out Champions League.

Trước đó, Guardiola cũng từng thua 0-3 khi dẫn dắt Bayern Munich trước Barcelona tại bán kết mùa giải 2014/15, và cùng Man City để thua với cùng tỷ số trước Liverpool ở tứ kết mùa giải 2017/18.

Premier League lập kỷ lục chưa từng có với 6 đội góp mặt ở vòng 1/8 Champions League. Nhưng nếu không sớm chấn chỉnh phong độ, bóng đá Anh có nguy cơ sạch bóng ở tứ kết.

5 ứng cử viên cho chức vô địch Champions League 2025/26 Cùng điểm qua 5 cái tên đang được giới mộ điệu đánh giá cao về khả năng lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa giải năm nay.