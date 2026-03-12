Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Quả phạt đền gây phẫn nộ của Arsenal

  • Thứ năm, 12/3/2026 05:56 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Rạng sáng 12/3, phía Bayer Leverkusen phản ứng dữ dội khi bị thổi phạt đền trong trận hòa 1-1 trước Arsenal ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Phía Leverkusen cho rằng chưa có tác động đủ để Madueke ngã vật ra sân.

Phút 89 trên sân BayArena, bước ngoặt đến khi Noni Madueke ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Malik Tillman. Trọng tài lập tức cho Arsenal hưởng phạt đền, và Kai Havertz tận dụng cơ hội để gỡ hòa 1-1.

Quyết định lập tức khiến Leverkusen phản ứng dữ dội. HLV Kasper Hjulmand nhấn mạnh tình huống đó không đủ để thổi phạt đền. "Không có va chạm rõ ràng và cậu ấy ngã xuống. Nếu trọng tài không thổi còi ngay từ đầu và VAR xem lại, sẽ không có quả phạt đền", Hjulmand bức xúc sau trận.

Đội trưởng Robert Andrich cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Anh cho rằng Madueke ngã xuống vài bước sau khi xảy ra va chạm và tin rằng quyết định có thể được thay đổi nếu được xem xét kỹ hơn.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV cũng cho rằng trọng tài quá nặng tay với Leverkusen. Trong khi nhiều ý kiến khác khẳng định Arsenal không xứng đáng có trận hòa rời nước Đức.

Leverkusen là đội chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian trận đấu. Đại diện Bundesliga mở tỷ số nhờ pha lập công của Robert Andrich sau một tình huống phạt góc đầu hiệp 2. Bàn thắng xuất phát từ một pha triển khai nhanh ngay sau giờ nghỉ, khiến hàng thủ Arsenal bị bất ngờ.

Đội khách gặp nhiều khó khăn trong việc tạo sức ép. Hàng công của Arsenal tỏ ra thiếu sắc bén và không tạo ra nhiều cơ hội cho tới khi được hưởng phạt đền. Trận hòa 1-1 khiến mọi chuyện còn rất khó lường trước trận lượt về tại Emirates.

80 phút thất vọng của Haaland trước Real Madrid

Tiền đạo Erling Haaland thi đấu mờ nhạt trong trận thua 0-3 của Man City trước Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 12/3.

46 phút trước

Pedro Neto gây tranh cãi khi đẩy ngã cậu bé nhặt bóng

Tiền vệ cánh Pedro Neto tạo ra tình huống gây tranh cãi khi đẩy ngã cậu bé nhặt bóng ở những phút cuối trận Chelsea thua PSG 2-5 tại Champions League rạng sáng 12/3.

48 phút trước

Courtois phá kỷ lục Champions League

Thủ thành Thibaut Courtois vừa ghi dấu ấn đặc biệt tại Champions League sau chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Man City ở vòng 1/8 rạng sáng 12/3.

1 giờ trước

Highlights Arsenal 2-1 Chelsea Rạng sáng ngày 2/3, Arsenal đánh bại Chelsea 2-1 ở vòng 28 Premier League trong trận đấu mà toàn bộ bàn thắng đều đến từ phạt góc.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Đào Trần

Arsenal Malik Tillman BayArena Champions League Bayer Leverkusen

    Đọc tiếp

    Roger Federer gia nhap hang ngu ty phu hinh anh

    Roger Federer gia nhập hàng ngũ tỷ phú

    57 phút trước 05:28 12/3/2026

    0

    Sự nghiệp huyền thoại trên sân quần vợt cùng những thương vụ kinh doanh thành công giúp Roger Federer sở hữu khối tài sản hơn 1,1 tỷ USD.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý