Quả phạt đền gây phẫn nộ của Arsenal

Rạng sáng 12/3, phía Bayer Leverkusen phản ứng dữ dội khi bị thổi phạt đền trong trận hòa 1-1 trước Arsenal ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Phía Leverkusen cho rằng chưa có tác động đủ để Madueke ngã vật ra sân.

Phút 89 trên sân BayArena, bước ngoặt đến khi Noni Madueke ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Malik Tillman. Trọng tài lập tức cho Arsenal hưởng phạt đền, và Kai Havertz tận dụng cơ hội để gỡ hòa 1-1.

Quyết định lập tức khiến Leverkusen phản ứng dữ dội. HLV Kasper Hjulmand nhấn mạnh tình huống đó không đủ để thổi phạt đền. "Không có va chạm rõ ràng và cậu ấy ngã xuống. Nếu trọng tài không thổi còi ngay từ đầu và VAR xem lại, sẽ không có quả phạt đền", Hjulmand bức xúc sau trận.

Đội trưởng Robert Andrich cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Anh cho rằng Madueke ngã xuống vài bước sau khi xảy ra va chạm và tin rằng quyết định có thể được thay đổi nếu được xem xét kỹ hơn.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV cũng cho rằng trọng tài quá nặng tay với Leverkusen. Trong khi nhiều ý kiến khác khẳng định Arsenal không xứng đáng có trận hòa rời nước Đức.

Leverkusen là đội chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian trận đấu. Đại diện Bundesliga mở tỷ số nhờ pha lập công của Robert Andrich sau một tình huống phạt góc đầu hiệp 2. Bàn thắng xuất phát từ một pha triển khai nhanh ngay sau giờ nghỉ, khiến hàng thủ Arsenal bị bất ngờ.

Đội khách gặp nhiều khó khăn trong việc tạo sức ép. Hàng công của Arsenal tỏ ra thiếu sắc bén và không tạo ra nhiều cơ hội cho tới khi được hưởng phạt đền. Trận hòa 1-1 khiến mọi chuyện còn rất khó lường trước trận lượt về tại Emirates.

