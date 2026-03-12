Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Donnarumma quên dùng tay trong vùng cấm

  • Thứ năm, 12/3/2026 06:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thủ môn Gianluigi Donnarumma trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ Man City sau sai lầm dẫn đến bàn thua trước Real Madrid thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 12/3.

Tình huống diễn ra ở phút 20 khi Federico Valverde thoát xuống đối mặt với Donnarumma đang băng lên truy cản. Tuy nhiên, sau khi Valverde khéo léo đưa bóng qua người, Donnarumma lại không kịp phản ứng để dùng tay bắt bóng, dù vẫn đang đứng trong khu vực cấm địa. Kết quả là tiền vệ của Real Madrid dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số trận đấu.

Pha bóng nhanh chóng khiến nhiều cổ động viên Man City bức xúc trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng Donnarumma "quên" rằng mình vẫn đang đứng trong vòng cấm và hoàn toàn có thể dùng tay để ngăn cản Valverde. Một số ý kiến khác cho rằng thủ môn người Italy mất tập trung trong khoảnh khắc quyết định, khiến đội nhà phải trả giá đắt.

Donnarumma anh 1

Khoảnh khắc khiến Donnarumma bị chỉ trích.

Sau bàn thua, Real Madrid tiếp tục tận dụng tốt thế trận. Valverde ghi thêm 2 bàn thắng nữa trước khi hiệp một khép lại. Bàn thứ 2 đến từ một pha dứt điểm chuẩn xác, trong khi bàn thứ 3 được ghi từ cự ly gần, qua đó hoàn tất cú hat-trick đầu tiên của anh trong màu áo đội bóng Hoàng gia.

Dù mắc sai lầm ở hiệp một, Donnarumma cũng phần nào chuộc lỗi trong hiệp hai khi cản phá thành công quả phạt đền của Vinicius Junior. Tuy nhiên, nỗ lực này không đủ để giúp Man City thay đổi cục diện khi đội bóng nước Anh phải chấp nhận thất bại 0-3.

Kết quả khiến Man City đối mặt nhiệm vụ rất khó khăn ở trận lượt về trên sân Etihad. Đội bóng của Pep Guardiola sẽ cần một màn trình diễn vượt trội nếu muốn lật ngược tình thế và giành quyền đi tiếp.

Highlights Leeds United 0-1 Man City Rạng sáng 1/3, Manchester City giành chiến thắng 1-0 trước Leeds United ở vòng 28 Premier League.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Donnarumma Gianluigi Donnarumma Donnarumma man city real madrid champions league

  • Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma là thủ môn chuyên nghiệp người Italy, hiện thuộc biên chế CLB AC Milan. Gia nhập học viện đào tạo trẻ của Milan năm 14 tuổi, nhờ tài năng thiên bẩm và thể hình lý tưởng, Donnarumma nhanh chóng chiếm được xuất bắt chính trong khung gỗ của Milan chỉ 2 mùa giải sau đó. Trên bình diện quốc tế, Donnarumma thường xuyên góp mặt trong các đợt triệu tập ĐTQG từ 2016.

    Bạn có biết: Donnarumma hiện giữ kỷ lục là thủ môn trẻ nhất từng ra sân trong đội hình xuất phát tại Serie A khi mới 16 tuổi, 8 tháng và 6 ngày.

    • Ngày sinh: 25/02/1999
    • Quê quán: Castellammare di Stabia, Italy
    • Chiều cao: 2.00 m
    • Câu lạc bộ: AC Milan (Italy)

    Facebook

Đọc tiếp

Qua phat den gay phan no cua Arsenal hinh anh

Quả phạt đền gây phẫn nộ của Arsenal

2 giờ trước 05:56 12/3/2026

0

Rạng sáng 12/3, phía Bayer Leverkusen phản ứng dữ dội khi bị thổi phạt đền trong trận hòa 1-1 trước Arsenal ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý