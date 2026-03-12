Donnarumma quên dùng tay trong vùng cấm

Thủ môn Gianluigi Donnarumma trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ Man City sau sai lầm dẫn đến bàn thua trước Real Madrid thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 12/3.

Tình huống diễn ra ở phút 20 khi Federico Valverde thoát xuống đối mặt với Donnarumma đang băng lên truy cản. Tuy nhiên, sau khi Valverde khéo léo đưa bóng qua người, Donnarumma lại không kịp phản ứng để dùng tay bắt bóng, dù vẫn đang đứng trong khu vực cấm địa. Kết quả là tiền vệ của Real Madrid dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số trận đấu.

Pha bóng nhanh chóng khiến nhiều cổ động viên Man City bức xúc trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng Donnarumma "quên" rằng mình vẫn đang đứng trong vòng cấm và hoàn toàn có thể dùng tay để ngăn cản Valverde. Một số ý kiến khác cho rằng thủ môn người Italy mất tập trung trong khoảnh khắc quyết định, khiến đội nhà phải trả giá đắt.

Khoảnh khắc khiến Donnarumma bị chỉ trích.

Sau bàn thua, Real Madrid tiếp tục tận dụng tốt thế trận. Valverde ghi thêm 2 bàn thắng nữa trước khi hiệp một khép lại. Bàn thứ 2 đến từ một pha dứt điểm chuẩn xác, trong khi bàn thứ 3 được ghi từ cự ly gần, qua đó hoàn tất cú hat-trick đầu tiên của anh trong màu áo đội bóng Hoàng gia.

Dù mắc sai lầm ở hiệp một, Donnarumma cũng phần nào chuộc lỗi trong hiệp hai khi cản phá thành công quả phạt đền của Vinicius Junior. Tuy nhiên, nỗ lực này không đủ để giúp Man City thay đổi cục diện khi đội bóng nước Anh phải chấp nhận thất bại 0-3.

Kết quả khiến Man City đối mặt nhiệm vụ rất khó khăn ở trận lượt về trên sân Etihad. Đội bóng của Pep Guardiola sẽ cần một màn trình diễn vượt trội nếu muốn lật ngược tình thế và giành quyền đi tiếp.

