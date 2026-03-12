Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kỷ lục của Dembele trước các CLB Anh

  Thứ năm, 12/3/2026 05:51 (GMT+7)
Tiền đạo Ousmane Dembele tiếp tục chứng tỏ cái duyên đặc biệt mỗi khi chạm trán các đội bóng Anh.

Dembele liên tục gieo sầu cho các CLB Anh.

Ở lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League trên sân Parc des Princes rạng sáng 12/3, ngôi sao người Pháp tỏa sáng đúng lúc với pha lập công ngay trước giờ nghỉ. Bàn thắng giúp PSG lấy lại lợi thế và tạo bước ngoặt quan trọng.

Dembele thiết lập cột mốc đáng chú ý khi trực tiếp tham gia vào bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến tạo) trong 6 trận gần nhất đối đầu các CLB Anh tại Champions League. Đây là chuỗi phong độ hiếm có, cho thấy sự ổn định đáng nể của cầu thủ sinh năm 1997 khi đối đầu những đối thủ đến từ xứ sương mù.

Chuỗi thành tích khởi đầu từ mùa giải trước khi Dembele chọc thủng lưới Liverpool ở vòng 1/8. Sang vòng tứ kết, anh tiếp tục đóng vai trò then chốt với các đường kiến tạo trong cả 2 lượt trận gặp Aston Villa.

Đến vòng bán kết, hàng thủ Arsenal cũng phải nhiều phen khốn đốn khi Dembele ghi 1 bàn và kiến tạo thêm 1 lần. Bàn thắng mới nhất trước Chelsea nối dài chuỗi phong độ ấn tượng của anh trước các đại diện Premier League.

Sau trận đấu, Dembele thừa nhận bản thân luôn cảm thấy đặc biệt hưng phấn khi đối đầu các đội bóng Anh, nhất là trong bối cảnh mới trở lại sau chấn thương. Sự bùng nổ của tiền đạo người Pháp giúp PSG trở thành ứng cử viên đáng gờm ở Champions League.

Với việc đè bẹp Chelsea 5-2, đội bóng thủ đô Paris nuôi tham vọng tiến sâu và bảo vệ ngôi vương tại sân chơi danh giá nhất châu Âu.

