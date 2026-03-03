Xung đột ở Iran làm rung chuyển thể thao thế giới

Diễn biến tại Iran khiến hàng loạt giải đấu quốc tế rơi vào cảnh bị hoãn, hủy hoặc xáo trộn lịch trình vì khủng hoảng an ninh và hàng không.

Thể thao thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Biến cố chấn động xảy ra tại Iran không chỉ tạo ra hệ lụy chính trị và quân sự, mà còn tác động trực tiếp đến thể thao toàn cầu. Hàng không khu vực Trung Đông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các đội tuyển, VĐV và ban tổ chức buộc phải thay đổi kế hoạch trong tình trạng bị động.

Lịch thi đấu xô lệch, kế hoạch bị hoãn

Ở môn tennis, hệ quả xuất hiện ngay sau khi giải ATP Dubai khép lại. Theo các báo cáo, khoảng 40 người gồm quan chức, nhân viên giải đấu và các tay vợt như Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Tallon Griekspoor còn mắc kẹt tại UAE.

Các phương án rời đi bằng đường bộ qua Oman hoặc Saudi Arabia tạm thời chưa được chấp thuận. Điều này khiến việc tham dự giải Indian Wells tại Mỹ trở nên bấp bênh. Medvedev thừa nhận không ai biết khi nào có thể khởi hành và tất cả chỉ có thể chờ đợi.

Daniil Medvedev và các tay vợt đang mắc kẹt tại UAE.

Môn cưỡi ngựa chịu tác động trực diện. Chặng mở màn mùa giải Global Champions Tour dự kiến tổ chức cuối tuần này tại Doha bị hủy. Năm tay đua Đức cùng đội ngũ chăm sóc và ngựa có mặt tại Qatar. Họ đang tìm cách rời khỏi khu vực trong bối cảnh an ninh bất ổn.

HLV trưởng Otto Becker cho biết các nhân viên chủ yếu trú tại khách sạn nhưng vẫn nghe rõ những âm thanh xé gió vọng lại, từng đợt đều đặn giữa bầu không khí căng như dây đàn. Tương lai sự kiện chưa có thông báo chính thức.

Bóng rổ châu Âu cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng. Trận đấu EuroLeague giữa Hapoel Tel Aviv và Paris Basketball dự kiến diễn ra ngày thứ ba đã bị hủy. Việc Dubai Basketball có thể tiếp tục thi đấu theo lịch hay không vẫn chưa rõ ràng.

Giải trẻ NextGen EuroLeague tổ chức tại Abu Dhabi bị hủy trước đó. Liên đoàn Bóng rổ thế giới FIBA buộc phải hoãn toàn bộ 4 trận vòng loại khu vực châu Á cho World Cup 2027 dự kiến tổ chức tại Qatar.

Messi, Yamal chưa thể đối đầu

Bóng đá đối diện nguy cơ xáo trộn lớn. Trận "Finalissima" giữa Argentina và Tây Ban Nha, dự kiến diễn ra ngày 27/3 tại Doha, đang đứng trước khả năng hoãn hoặc đổi địa điểm.

Liên đoàn bóng đá Qatar đã tạm dừng mọi hoạt động thi đấu trong nước cho đến khi có thông báo mới. CONMEBOL chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng việc điều chỉnh lịch thi đấu được xem là phương án khó tránh.

Trận "Finalissima" giữa Argentina và Tây Ban Nha chưa biết tương lai.

Trong khi đó, Formula 1 vẫn đảm bảo chặng mở màn tại Australia cuối tuần này diễn ra đúng kế hoạch. Tuy nhiên, ban tổ chức xác nhận gần 1.000 nhân sự phải đổi chuyến bay vì ảnh hưởng đường bay qua Trung Đông.

Khoảng 500 người từ châu Âu sẽ được đưa tới Melbourne bằng 3 chuyến bay thuê bao. Việc di chuyển trở nên phức tạp, nhưng giải đấu chưa bị đe dọa.

Liên đoàn Bóng đá Iran thông báo đình chỉ giải VĐQG chỉ vài giờ sau khi xung đột bùng phát. Tại Saudi Arabia, các trận đấu vẫn diễn ra bình thường và chưa ghi nhận sự cố. Thế nhưng AFC xác nhận hoãn các trận lượt đi vòng 1/8 ở cả hai cấp độ Champions League Elite 1 và Elite 2. Những CLB Saudi Arabia như Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad và Al Nassr đều bị ảnh hưởng.

Xung đột ở Iran ra tác động dây chuyền lên hệ thống thể thao quốc tế. Lịch thi đấu bị xáo trộn, giải đấu bị hủy, VĐV mắc kẹt. Trong bối cảnh bất ổn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thể thao thế giới buộc phải thích nghi với một thực tế đầy biến động.

