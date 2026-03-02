Iran dập tắt nghi ngờ về World Cup 2026

Đại sứ Iran tại Tây Ban Nha tuyên bố đội tuyển quốc gia nước này sẽ tham dự World Cup 2026, bất chấp những căng thẳng chính trị gần đây.

Tuyển Iran là "khách quen" tại các vòng chung kết World Cup.

An ninh được siết chặt quanh trụ sở Đại sứ quán Iran ở Madrid (Tây Ban Nha) trong bối cảnh tình hình khu vực leo thang. Trong không khí trầm lắng ấy, Đại sứ Iran tại Tây Ban Nha, ông Reza Zabib, có cuộc trao đổi với báo chí Tây Ban Nha về nhiều vấn đề thời sự, trong đó có câu chuyện đang thu hút sự quan tâm lớn: khả năng đội tuyển Iran góp mặt tại FIFA World Cup 2026.

Mở đầu cuộc trò chuyện, ông Zabib nhắc tới các nạn nhân trong những diễn biến căng thẳng gần đây. “Đây là thời khắc rất khó khăn. Chúng tôi sẽ tưởng niệm 100 bé gái đã bị sát hại. Những đứa trẻ vô tội đã mất đi mạng sống của mình”, ông nói.

Khi được hỏi trực tiếp về nguy cơ đội tuyển Iran không thể tham dự World Cup do giải đấu được tổ chức tại Mỹ, một trong ba quốc gia đồng chủ nhà cùng Mexico và Canada, nhà ngoại giao này trả lời dứt khoát: “Iran sẽ tới World Cup; chúng tôi có quyền ở đó”.

Tuyên bố của ông Zabib được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về những trở ngại chính trị có thể ảnh hưởng đến việc di chuyển và thủ tục của đội tuyển Iran. Tuy nhiên, vị đại sứ khẳng định không có vấn đề nào cản trở sự hiện diện của đại diện Tây Á tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

“Chúng tôi không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ đi”, ông nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada. Việc Iran giành quyền tham dự khiến mọi phát biểu liên quan đến tư cách góp mặt của đội tuyển này đều thu hút sự chú ý đặc biệt.

Từ Madrid, thông điệp của Đại sứ Zabib cho thấy lập trường rõ ràng của Tehran: bóng đá không nằm ngoài bối cảnh chính trị, nhưng quyền tham dự World Cup của đội tuyển quốc gia là điều không thể bị phủ nhận.