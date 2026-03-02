Cựu tuyển thủ Iran mất liên lạc sau bài đăng gây tranh cãi

Gia đình cựu thủ môn tuyển Iran Rashid Mazaheri cho biết anh mất tích nhiều ngày sau khi đăng tải nội dung chỉ trích lãnh tụ tối cao Ali Khamenei trên mạng xã hội.

Gia đình không thể liên lạc với Mazaheri.

Cựu thủ môn đội tuyển Iran, Rashid Mazaheri được cho là đã mất liên lạc với gia đình trong bối cảnh căng thẳng chính trị tại Trung Đông leo thang. Theo các nguồn tin được dẫn lại, lực lượng an ninh đã khám xét nhà riêng của Mazaheri sau khi anh đăng tải một bài viết trên Instagram có nội dung nhắm vào lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Trong quá trình khám xét, các thiết bị điện tử của Mazaheri bị thu giữ. Anh cũng được thông báo có thể bị bắt theo lệnh tư pháp. Bài đăng sau đó đã bị xóa khỏi mạng xã hội.

Mazaheri từng thi đấu cho nhiều CLB tại Iran Pro League như Esteghlal và Sepahan. Anh cũng góp mặt trong đội hình tuyển Iran ở giai đoạn vòng loại World Cup 2018. Sau khi giải nghệ quốc tế, Mazaheri vẫn là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá trong nước.

Vợ anh, Maryam Abdollahi, công khai ủng hộ quyết định của chồng. Cô cho biết chồng mình có thể gặp nguy hiểm nhưng không hối hận về lập trường đã thể hiện. Tuy nhiên, Abdollahi mới đây xác nhận cô đã không thể liên lạc với Mazaheri trong hơn 48 giờ.

Hiện chưa rõ thời điểm chính xác anh mất liên lạc. Cũng chưa có xác nhận chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Trong khi đó, hãng tin Fars, có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, dẫn nguồn cho biết một lệnh triệu tập đã được ban hành liên quan đến cáo buộc gian lận tài chính trị giá 4 tỷ toman (khoảng 16.360 bảng). Phía gia đình Mazaheri bác bỏ thông tin này và cho rằng đó là cáo buộc không có cơ sở.

Vụ việc đang thu hút sự chú ý lớn trong dư luận Iran. Đến thời điểm hiện tại, chưa có thông báo chính thức nào về tình trạng của cựu thủ môn 36 tuổi.

