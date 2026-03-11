Luis Enrique có phải mảnh ghép cần thiết cho MU?

Trước thềm trận PSG và Chelsea tại Champions League, lại dấy lên hàng loạt đồn đoán về việc HLV Luis Enrique có thể cập bến để tiếp quản MU vào mùa hè tới.

Thông tin này xuất hiện vào một thời điểm khá nhạy cảm khi Michael Carrick vừa nhận thất bại đầu tiên cùng "Quỷ đỏ" sau chuỗi trận thăng hoa. Cùng lúc đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là chưa có ý định gia hạn hợp đồng với nhà đương kim vô địch nước Pháp.

Rất nhiều cựu danh thủ lên tiếng bày tỏ quan điểm về mối lương duyên tiềm năng này. Tuy nhiên, việc đưa một chiến lược gia tên tuổi về giải Ngoại hạng Anh luôn đi kèm với vô vàn rủi ro khó lường, đòi hỏi sự đánh giá vô cùng cẩn trọng từ giới thượng tầng.

Hào quang quá khứ và những hạn chế về mặt chiến thuật

Dù Luis Enrique sở hữu một bản lý lịch vô cùng hoành tráng, tiêu biểu là chức vô địch Champions League lịch sử cùng PSG mùa trước hay cú ăn ba vĩ đại với Barcelona, thử thách tại Manchester United mang một tính chất hoàn toàn khác biệt. Thực tế xuyên suốt sự nghiệp cầm quân chứng minh, thuyền trưởng 55 tuổi thường gặt hái vinh quang ở những tập thể đã được xây dựng sẵn một nền tảng đội hình vượt trội.

Khi nhìn lại giai đoạn Enrique dẫn dắt AS Roma hay Celta Vigo trước đây, những kết quả thu về thường xuyên dừng lại ở mức trung bình. Ông thiếu đi những cuộc cách mạng chiến thuật mang tính đột phá để giúp các đội bóng tầm trung lột xác ngoạn mục.

Quỹ đạo thành công của Enrique thường có xu hướng đi xuống theo thời gian. Tại Barcelona, sau mùa giải đầu tiên thăng hoa rực rỡ, thành tích của ông giảm dần với cú đúp quốc nội ở mùa thứ hai và khép lại triều đại bằng một chiếc Cúp Nhà vua vô cùng khiêm tốn ở năm cuối cùng.

Kịch bản sa sút này dường như đang lặp lại tại thủ đô nước Pháp. Cựu hậu vệ Patrice Evra có thể ca ngợi Enrique hết lời vì thành tích mang về chiếc cúp bạc Champions League danh giá mà bỏ qua sự phục vụ của dàn sao Lionel Messi, Kylian Mbappe hay Neymar. Thế nhưng, màn trình diễn của PSG ở mùa giải năm nay lại bộc lộ vô số sự bất ổn. Đội bóng áo xanh đen bắt đầu bị các đối thủ bắt bài và thi đấu khá bết bát trên nhiều mặt trận.

Họ gục ngã trước chính Chelsea tại trận chung kết FIFA Club World Cup. Những danh hiệu như Siêu cúp châu Âu trước Tottenham hay Siêu cúp Pháp trước Marseille đều mang đậm dấu ấn của sự may mắn khi PSG phải chật vật gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối cùng trước khi phân định thắng thua trên chấm luân lưu đầy may rủi.

Ngay tại sân chơi quốc nội Ligue 1, dù vẫn đang giữ đỉnh bảng, đoàn quân của Enrique để thua tới 4 trận. Chưa hết, họ bị đối thủ chiếu dưới Paris FC loại cay đắng khỏi Cúp Quốc gia Pháp còn tại vòng phân hạng Champions League, PSG xếp ở vị trí thứ 14 và vất vả vượt qua Monaco tại vòng play-off.

Enrique đã gặp khó trước Chelsea và Tottenham gần đây.

Phép thử mang tên Chelsea

Môi trường bóng đá tại xứ sở sương mù mang đến một mức độ khốc liệt vượt xa những gì chiến lược gia người Tây Ban Nha đang trải qua. Tại Ligue 1, PSG sở hữu sức mạnh áp đảo hoàn toàn so với phần còn lại, cho phép HLV trưởng dễ dàng toan tính mà không phải vắt kiệt sức lực trong từng vòng đấu. Premier League lại là một chiến trường rực lửa với hàng loạt thế lực sừng sỏ như Manchester City, Arsenal, Liverpool hay Chelsea luôn chực chờ trừng phạt mọi sai lầm nhỏ nhất.

Huyền thoại Wayne Rooney thẳng thắn đưa ra lời cảnh báo đanh thép cho ban lãnh đạo CLB cũ. Cựu tiền đạo này tin rằng việc bổ nhiệm Enrique sẽ là sự tiếp nối của những sai lầm tốn kém mang tên Jose Mourinho, Louis van Gaal, Erik ten Hag hay Ruben Amorim.

Rooney hoàn toàn ủng hộ việc đặt niềm tin vào Michael Carrick, người mang lại sự điềm tĩnh và hiểu rõ từng ngóc ngách của CLB, thay vì rước về một HLV ngoại quốc hào nhoáng nhưng thiếu sự gắn kết với di sản của "Quỷ đỏ".

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV tạm quyền người Anh, Manchester United xuất sắc đánh bại cả Manchester City và Arsenal ở giai đoạn đầu ông tiếp quản. Mức độ bản lĩnh trong các trận cầu đinh này là điều mà Luis Enrique chưa chắc đã tái hiện được nếu tiếp quản một tập thể đang khao khát tìm lại chính mình như đội chủ sân Old Trafford.

Thay vì vội vã chạy theo những cái tên lớn, CLB cần một nền tảng vững chắc để xây dựng một tương lai lâu dài. Trước khi ban lãnh đạo đưa ra quyết định cuối cùng về chiếc ghế nóng, họ hãy kiên nhẫn quan sát cách Luis Enrique giải bài toán mang tên Chelsea trong cuộc đụng độ sắp tới tại cúp châu Âu.

Màn trình diễn của đại diện nước Pháp trước "The Blues" sẽ là thước đo chân thực nhất để phán xét xem ông có thực sự là sự lựa chọn hợp lý nhất cho công cuộc phục hưng của Manchester United hay không.