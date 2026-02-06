Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU đàm phán với HLV Enrique

  • Thứ sáu, 6/2/2026 08:16 (GMT+7)
MU có bước tiến quan trọng trong cuộc đua giành chữ ký của Luis Enrique, khi CLB muốn sớm hoàn tất việc chiêu mộ một HLV đẳng cấp vào mùa hè.

Luis Enrique lọt tầm ngắm MU.

Theo El Pais, các quan chức của "Quỷ đỏ" có cuộc gặp gỡ Ivan de la Pena, người đại diện cho Luis Enrique, vào tuần này. Cuộc họp giữa đôi bên diễn ra tại Paris, với mục tiêu thuyết phục Luis Enrique từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng mới từ PSG.

Hiện tại, HLV người Tây Ban Nha có hợp đồng với PSG đến tháng 6/2027, và câu lạc bộ Paris tích cực đàm phán để kéo dài thời gian gắn bó của ông. Song, MU hy vọng thông qua tác động từ người đại diện De la Pena, HLV Enrique sẽ đổi ý.

Thời gian qua, Enrique liên tục được liên hệ với vị trí HLV trưởng Manchester United, đặc biệt sau những biến động ở Old Trafford. Trong quá khứ, HLV này cũng nằm trong danh sách ứng viên của MU, cùng với các cái tên khác như Mauricio Pochettino hay Thomas Tuchel.

Tuy nhiên, đến cuối cùng MU chọn Erik ten Hag hay sau này là Ruben Amorim. Dẫu vậy, cuộc họp tại Paris là dấu hiệu rõ nét nhất cho thấy Manchester United chưa từ bỏ ý định chiêu mộ HLV người Tây Ban Nha.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

Futsal Indonesia khiến CĐV Đông Nam Á dậy sóng

Chiến thắng 5-3 của tuyển futsal Indonesia trước Nhật Bản ở bán kết giải futsal châu Á 2026 tối 5/2 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

2 giờ trước

MU đưa Locatelli vào tầm ngắm

Manchester United liên hệ với người đại diện của Manuel Locatelli, đưa tiền vệ Juventus vào danh sách ứng viên thay thế Casemiro trong kế hoạch chuyển nhượng mùa hè tới.

3 giờ trước

