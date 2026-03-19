Cú sốc với Barcelona

  • Thứ năm, 19/3/2026 07:03 (GMT+7)
Rạng sáng 19/3, lực lượng của Barcelona tổn thất nghiêm trọng sau chiến thắng trước Newcastle United ở Champions League.

Thủ thành số 1 của Barcelona chấn thương bắp chân.

Tiếp đón Newcastle trên sân Camp Nou, đội bóng xứ Catalonia trình diễn sức mạnh vượt trội khi thắng đậm 7-2, qua đó khép lại vòng 1/8 với tổng tỷ số 8-3. Sau trận hòa 1-1 ở lượt đi, các học trò của HLV Hansi Flick thi đấu bùng nổ với cú đúp của Robert Lewandowski và Raphinha, bên cạnh các pha lập công của Lamine Yamal, Fermin Lopez và Marc Bernal.

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng nhanh chóng bị lu mờ bởi tổn thất lực lượng. Joan Garcia gặp vấn đề ở bắp chân trái trong những phút cuối và buộc phải rời sân.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy thủ môn này bị rách cơ, đồng nghĩa khả năng vắng mặt từ 2 đến 3 tuần, đúng vào thời điểm then chốt của mùa giải.

Không dừng lại ở đó, hàng thủ Barcelona cũng nhận thêm tin xấu khi Eric Garcia tái phát chấn thương chỉ sau 20 phút thi đấu. Trung vệ này mới trở lại sau vấn đề gân kheo nhưng tiếp tục cảm thấy đau ở đùi phải, khiến ban huấn luyện thêm phần đau đầu.

Trong bối cảnh đó, trách nhiệm trấn giữ khung thành sẽ được giao cho Wojciech Szczesny. Thủ thành kỳ cựu này cần cải thiện phong độ sau giai đoạn trước đó không để lại nhiều dấu ấn.

Trước mắt, Barcelona sẽ chạm trán Rayo Vallecano tại La Liga trước khi tạm nghỉ vì FIFA Days. Sau đó, họ đối đầu Atletico Madrid ở cả đấu trường quốc nội lẫn Champions League.

