Lewandowski đi vào lịch sử Champions League

  • Thứ năm, 19/3/2026 05:42 (GMT+7)
Robert Lewandowski đi vào lịch sử Champions League trong ngày Barcelona đè bẹp Newcastle với tổng tỷ số 8-3 sau vòng 1/8 Champions League.

Lewandowski lập cú đúp trong trận thắng Newcastle.

Robert Lewandowski trở thành tâm điểm khi thiết lập kỷ lục ghi bàn vào lưới 41 CLB khác nhau tại Champions League, vượt qua cột mốc 40 của Lionel Messi.

Cột mốc lịch sử này được tiền đạo người Ba Lan hoàn tất trong chiến thắng hủy diệt của Barcelona trước Newcastle United ở lượt về vòng 16 đội. Trên sân nhà, đại diện La Liga thắng đậm 7-2, qua đó khép lại hai lượt trận với tổng tỷ số 8-3.

Barcelona nhập cuộc hiệu quả. Raphinha sớm mở tỷ số, nhưng Newcastle không dễ khuất phục khi Anthony Elanga ghi liền hai bàn để cố giữ thế trận cân bằng. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở khả năng tận dụng cơ hội của đội chủ nhà.

Marc Bernal và Lamine Yamal lần lượt lập công giúp Barcelona khép lại hiệp một với lợi thế dẫn bàn. Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía đội bóng xứ Catalonia.

Fermin Lopez ghi thêm một bàn trước khi Lewandowski tỏa sáng với cú đúp trong ít phút. Hai pha lập công này không chỉ nhấn chìm Newcastle mà còn đưa anh đi vào lịch sử Champions League.

Bàn thắng thứ 41 vào lưới các CLB khác nhau là minh chứng cho sự bền bỉ và đẳng cấp của Lewandowski ở sân chơi đỉnh cao châu Âu. Anh không chỉ duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định qua nhiều mùa giải, mà còn thể hiện khả năng thích nghi ở nhiều môi trường khác nhau.

Ở chiều ngược lại, Newcastle khép lại hành trình Champions League theo cách đầy thất vọng. Sau những phút khởi đầu đầy hứng khởi trong hiệp một, đại diện Premier League sụp đổ trước sức ép liên tục từ Barcelona.

Chiến thắng này giúp Barcelona nối dài chuỗi 11 lần liên tiếp vượt qua vòng knock-out khi không thua lượt đi. Nhưng trên hết, đêm diễn tại Camp Nou sẽ được nhớ đến như cột mốc lịch sử của Lewandowski, người tiếp tục khẳng định vị thế một trong những chân sút vĩ đại nhất Champions League.

Đào Trần

Lewandowski Robert Lewandowski Newcastle Barcelona Barca Champions League

  Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

