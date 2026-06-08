Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV Shin Tae-yong trở lại Indonesia

  • Thứ hai, 8/6/2026 15:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Persija Jakarta chính thức công bố bổ nhiệm Shin Tae-yong làm huấn luyện viên trưởng từ mùa giải Super League Indonesia 2026/27.

Indonesia anh 1

Thông báo của CLB Indonesia về việc bổ nhiệm HLV Shin.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc ký hợp đồng có thời hạn hai năm kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Sau giai đoạn thành công cùng tuyển Indonesia, chiến lược gia 55 tuổi được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng thủ đô tìm lại vị thế hàng đầu và cạnh tranh chức vô địch quốc nội sau nhiều mùa giải chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Trong lễ ra mắt diễn ra tại sân Jakarta, Giám đốc Persija Mohamad Prapanca bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào quyết định bổ nhiệm cựu HLV tuyển Indonesia. "Chúng tôi hy vọng đây sẽ là bước ngoặt cho tương lai của Persija", ông Prapanca phát biểu.

Shin Tae-yong không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ Indonesia. Ông từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia từ năm 2020 đến 2025, góp công lớn đưa bóng đá Indonesia đạt nhiều thành tích đáng nhớ trên đấu trường khu vực và châu lục. Chính dấu ấn đó khiến Persija quyết tâm đưa ông về thay thế Mauricio Souza trên băng ghế huấn luyện.

Theo lãnh đạo Persija, kế hoạch tìm kiếm HLV mới được triển khai từ giai đoạn cuối mùa giải vừa qua. Thời điểm đó, đội bóng vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch nhưng liên tiếp đánh rơi điểm số với chuỗi 3 trận không thắng.

Những kết quả không như mong đợi khiến Persija quyết định thực hiện cuộc cải tổ mạnh mẽ. Sự xuất hiện của Shin Tae-yong được xem là lời khẳng định cho tham vọng trở lại đỉnh cao của đội bóng từng nhiều lần vô địch Indonesia.

Người hâm mộ Persija đặt rất nhiều kỳ vọng vào ông Shin, với mong muốn chiến lược gia người Hàn Quốc có thể đánh thức "Gã khổng lồ đang ngủ quên" và đưa CLB thủ đô trở lại vị thế số một bóng đá Indonesia.

Hành động phản cảm của cầu thủ U19 Indonesia

Trợ lý Nguyễn Ngọc Duy bị các cầu thủ U19 Indonesia đẩy ngã khi họ ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trong trận đấu với U19 Việt Nam tại bảng B U19 Đông Nam Á 2026 tối 7/6.

6 giờ trước

U19 Việt Nam thua Indonesia, mất quyền tự quyết

Thua 1-2 trước U19 Indonesia tối 7/6, U19 Việt Nam phải đợi kết quả các bảng đấu khác để xác định khả năng đi tiếp vào bán kết U19 Đông Nam Á 2026.

20 giờ trước

Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U19 Việt Nam thua Indonesia

Thất bại 1-2 trước Indonesia tối 7/6 không chỉ khiến U19 Việt Nam lỡ ngôi đầu bảng mà còn kéo theo làn sóng bình luận trái chiều từ người hâm mộ khắp Đông Nam Á.

12 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Indonesia Indonesia

    Đọc tiếp

    Ederson mang lai gi cho Brazil o World Cup? hinh anh

    Ederson mang lại gì cho Brazil ở World Cup?

    1 giờ trước 17:09 8/6/2026

    0

    Việc Carlo Ancelotti gọi bổ sung Ederson không đơn thuần là thay thế Wesley, mà còn hé lộ hướng xây dựng tuyển Brazil tại World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý