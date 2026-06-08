HLV Shin Tae-yong trở lại Indonesia

Persija Jakarta chính thức công bố bổ nhiệm Shin Tae-yong làm huấn luyện viên trưởng từ mùa giải Super League Indonesia 2026/27.

Thông báo của CLB Indonesia về việc bổ nhiệm HLV Shin.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc ký hợp đồng có thời hạn hai năm kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Sau giai đoạn thành công cùng tuyển Indonesia, chiến lược gia 55 tuổi được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng thủ đô tìm lại vị thế hàng đầu và cạnh tranh chức vô địch quốc nội sau nhiều mùa giải chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Trong lễ ra mắt diễn ra tại sân Jakarta, Giám đốc Persija Mohamad Prapanca bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào quyết định bổ nhiệm cựu HLV tuyển Indonesia. "Chúng tôi hy vọng đây sẽ là bước ngoặt cho tương lai của Persija", ông Prapanca phát biểu.

Shin Tae-yong không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ Indonesia. Ông từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia từ năm 2020 đến 2025, góp công lớn đưa bóng đá Indonesia đạt nhiều thành tích đáng nhớ trên đấu trường khu vực và châu lục. Chính dấu ấn đó khiến Persija quyết tâm đưa ông về thay thế Mauricio Souza trên băng ghế huấn luyện.

Theo lãnh đạo Persija, kế hoạch tìm kiếm HLV mới được triển khai từ giai đoạn cuối mùa giải vừa qua. Thời điểm đó, đội bóng vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch nhưng liên tiếp đánh rơi điểm số với chuỗi 3 trận không thắng.

Những kết quả không như mong đợi khiến Persija quyết định thực hiện cuộc cải tổ mạnh mẽ. Sự xuất hiện của Shin Tae-yong được xem là lời khẳng định cho tham vọng trở lại đỉnh cao của đội bóng từng nhiều lần vô địch Indonesia.

Người hâm mộ Persija đặt rất nhiều kỳ vọng vào ông Shin, với mong muốn chiến lược gia người Hàn Quốc có thể đánh thức "Gã khổng lồ đang ngủ quên" và đưa CLB thủ đô trở lại vị thế số một bóng đá Indonesia.