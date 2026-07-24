Tuyển thủ Argentina không quay lưng với tấm huy chương bạc

Nicolás Tagliafico gây chú ý khi đăng ảnh cùng huy chương bạc sau thất bại của Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.

Tagliafico chia sẻ hình ảnh cùng huy chương bạc sau khi Argentina thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Sau trận chung kết World Cup 2026, nhiều cầu thủ Argentina cởi huy chương bạc ngay trên bục trao giải. Tuy nhiên, Nicolas Tagliafico có phản ứng khác khi giữ lại tấm huy chương và sau đó chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân.

Động thái của hậu vệ 33 tuổi nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ Argentina. Nhiều ý kiến cho rằng Tagliafico muốn thể hiện sự trân trọng với hành trình của đội tuyển, dù không thể bảo vệ chức vô địch thế giới.

Argentina thua Tây Ban Nha 0-1 sau 120 phút ở trận chung kết. Ferran Torres ghi bàn duy nhất trong hiệp phụ, khép lại hành trình của Lionel Messi cùng các đồng đội bằng vị trí á quân. Tagliafico đá chính và thi đấu trọn trận. Hậu vệ này góp phần giúp Argentina duy trì thế trận chặt chẽ trong phần lớn thời gian, trước khi hàng thủ bị xuyên thủng ở hiệp phụ.

Việc công khai tấm huy chương bạc được xem là cách Tagliafico ghi nhận những nỗ lực của toàn đội tại giải đấu. Với Argentina, vị trí á quân vẫn là thành tích đáng kể, dù thất bại trong trận cuối cùng để lại nhiều tiếc nuối.

Tagliafico là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm của tuyển Argentina. Anh từng cùng đội bóng Nam Mỹ vô địch Copa America 2021 và World Cup 2022, trước khi tiếp tục góp mặt trong hành trình vào chung kết năm 2026.

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