Cầu thủ Argentina chơi đấu vật với Yamal, trọng tài làm ngơ

Rạng sáng 20/7, pha Nicolas Tagliafico quật ngã Lamine Yamal làm bùng nổ tranh cãi trong hiệp một chung kết World Cup 2026.

Yamal bị phạm lỗi thô bạo.

Hiệp một trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha trên sân MetLife khép lại với tỷ số 0-0, nhưng mọi sự chú ý lại đổ dồn vào công tác điều hành của trọng tài khi liên tiếp xuất hiện những tình huống bỏ qua lỗi nghiêm trọng của các cầu thủ Argentina.

Tình huống gây tranh cãi nhất đến ở phút 28, khi hậu vệ Nicolas Tagliafico có pha truy cản quyết liệt với Lamine Yamal bên đường biên. Trong nỗ lực ngăn cản tài năng trẻ Tây Ban Nha bứt tốc, cầu thủ Argentina gần như ôm, kéo, ghì người rồi quật ngã Yamal xuống sân.

Không dừng lại ở đó, Tagliafico còn để đinh giày tác động vào bắp chân đối thủ trong pha va chạm. Dù phạm lỗi theo cách bị đánh giá là "như đấu vật", Tagliafico không phải nhận bất kỳ hình phạt nào từ trọng tài chính, khiến cầu thủ và ban huấn luyện Tây Ban Nha phản ứng dữ dội.

Nhà báo Jack Lang của BBC bình luận đầy mỉa mai: "Nếu ở bán kết người ta nghĩ Argentina được bỏ qua quá nhiều tình huống, thì trận chung kết còn đi xa hơn. Tagliafico phạm lỗi với Yamal theo 4 cách khác nhau trong cùng một pha bóng, trong đó có cả việc giẫm đinh giày vào bắp chân. Đó là thẻ vàng rõ ràng, nhưng cậu ấy lại không bị phạt".

Allister vào bóng bằng cả 2 chân với Olmo.

Ít phút sau, Alexis Mac Allister cũng thoát án phạt sau pha vào bóng nguy hiểm với Dani Olmo. Theo cựu trọng tài Premier League Graham Scott, đây là tình huống đáng lẽ phải bị cảnh cáo vì lối chơi liều lĩnh.

"Mac Allister lao vào với tốc độ cao và sử dụng cả hai chân để ngăn đối phương. Đó là một chiếc thẻ vàng rất rõ ràng. Tôi ngạc nhiên khi trọng tài thứ tư có góc quan sát hoàn hảo nhưng không đưa ra sự hỗ trợ cần thiết", Scott nhận định.

Giữa hàng loạt tranh cãi về trọng tài, Tây Ban Nha là đội chơi lấn lướt trong 45 phút đầu. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente kiểm soát bóng vượt trội và khiến Argentina gần như chỉ biết chống đỡ. Nhà đương kim vô địch còn chịu tổn thất lớn khi trung vệ Lisandro Martinez dính chấn thương và phải rời sân sớm.

Dù vậy, sự thiếu chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng khiến Tây Ban Nha chưa thể cụ thể hóa ưu thế, khép lại hiệp một với tỷ số hòa 0-0.