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Thể thao World Cup 2026

Sự cố ở chung kết World Cup 2026

  • Thứ hai, 20/7/2026 02:56 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Lễ bế mạc quy tụ dàn sao đình đám kéo dài ngoài dự kiến, khiến trận chung kết World Cup 2026 phải lùi giờ khai cuộc 6 phút.

Trận chung kết bắt đầu muộn 6 phút.

Theo kế hoạch, trận đấu sẽ bắt đầu lúc 15h (giờ địa phương). Tuy nhiên, đến thời điểm đó, quốc ca Argentina vẫn đang được cử hành. Ngay sau đó, lực lượng phục vụ phải khẩn trương tháo dỡ sân khấu, cờ và các hạng mục biểu diễn trên mặt cỏ để kịp chuẩn bị cho hai đội thi đấu.

Sau màn dọn sân gấp rút, trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina chính thức khởi tranh lúc 15h06 trong sự chờ đợi của hàng chục nghìn khán giả trên sân MetLife và hàng triệu người xem trên toàn thế giới.

Trước giờ bóng lăn, FIFA tổ chức một lễ bế mạc quy mô lớn với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng. Ba nghệ sĩ Laura Pausini, Nicole Scherzinger và Robbie Williams lần lượt biểu diễn, trong khi tài tử Hollywood Tom Cruise xuất hiện với bài phát biểu đặc biệt.

Hiện tượng mạng IShowSpeed cũng góp mặt trong chương trình, còn ca sĩ kiêm rapper Post Malone trình diễn một trong những ca khúc đình đám của mình. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Jennifer Hudson đảm nhận phần thể hiện quốc ca Mỹ trước khi trận đấu bắt đầu.

Không chỉ gây chú ý trước giờ thi đấu, trận chung kết World Cup 2026 còn đánh dấu lần đầu tiên lịch sử giải đấu có chương trình biểu diễn giữa giờ theo mô hình Super Bowl.

Theo kế hoạch, giờ nghỉ giữa hai hiệp sẽ kéo dài hơn bình thường để phục vụ đại nhạc hội với sự góp mặt của Justin Bieber, Madonna, BTS và Shakira. Toàn bộ chương trình được đạo diễn bởi Chris Martin, thủ lĩnh ban nhạc Coldplay, hứa hẹn mang đến một trong những màn trình diễn giải trí hoành tráng nhất lịch sử World Cup.

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Minh Nghi

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