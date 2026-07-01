Messi, De Paul và thức uống may mắn trước chung kết World Cup

Chỉ ít giờ trước trận chung kết World Cup 2026, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina Claudio Tapia tiếp tục duy trì nghi thức quen thuộc khi gặp Lionel Messi và Rodrigo De Paul.

Bầu không khí tại đại bản doanh tuyển Argentina trước trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha diễn ra đầy tự tin nhưng không kém phần xúc động.

Như trước mọi trận đấu của "Albiceleste", Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) Claudio Tapia tiếp tục thực hiện "điềm may" đã trở thành thông lệ khi ngồi uống trà mate cùng Lionel Messi và Rodrigo De Paul.

Khoảnh khắc này được Tapia chia sẻ trên mạng xã hội bằng bức ảnh chụp cùng hai ngôi sao của Inter Miami. Đây là hình ảnh quen thuộc trước mỗi trận đấu của Argentina, bất kể đội tuyển góp mặt ở giải đấu nào.

Đi kèm bức ảnh, người đứng đầu AFA gửi thông điệp tiếp lửa toàn đội trước cuộc chiến bảo vệ ngôi vương: "Ngày mà tất cả người Argentina mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Dù cách quê hương hàng nghìn km, chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự cổ vũ và tình cảm của từng người. Chúng ta đang ở rất gần, chúng ta luôn bên nhau. Tiến lên, Argentina!".

Trước đó, Tapia cũng đăng tải bức ảnh chụp tập thể toàn bộ thành viên đội tuyển, từ các cầu thủ, ban huấn luyện đến đội ngũ hậu cần và đầu bếp. Theo ông, cả tập thể đang cùng hướng đến một mục tiêu chung là bảo vệ chức vô địch thế giới.

Lionel Messi cũng góp thêm bầu không khí gắn kết bằng chia sẻ trên Instagram. Đội trưởng Argentina nhấn mạnh giá trị lớn nhất của hành trình nhiều năm qua không chỉ nằm ở các danh hiệu, mà còn là quãng thời gian đồng hành, cùng vượt qua khó khăn và tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau.

Những thông điệp đoàn kết cùng các nghi thức quen thuộc cho thấy Argentina bước vào trận chung kết với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tinh thần, trước cơ hội trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup sau nhiều năm.

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