Lee Kang-in chưa ra mắt, Atletico đã gây sốt ở Hàn Quốc

Thương vụ Lee Kang-in chưa được công bố, nhưng Atletico Madrid đã tạo sức hút lớn tại Hàn Quốc.

Lee Kang-in được kỳ vọng giúp Atletico Madrid mở rộng sức hút tại thị trường Hàn Quốc.

Theo Marca, người hâm mộ Hàn Quốc đang nóng lòng chờ Atletico Madrid công bố bản hợp đồng với Lee Kang-in. Đội bóng Tây Ban Nha được cho đã hoàn tất những bước quan trọng trong thương vụ và chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để giới thiệu tân binh.

Sự chờ đợi không làm sức nóng giảm đi. Trên cửa hàng trực tuyến của Nike tại Hàn Quốc, áo đấu sân nhà Atletico mùa 2026/27 từng rơi vào tình trạng hết hàng, dù Lee Kang-in chưa chính thức khoác áo đội bóng thành Madrid.

Hiệu ứng này còn được đẩy lên cao khi Suga, thành viên nhóm BTS, xuất hiện trong một buổi biểu diễn tại sân Metropolitano với áo đấu mới của Atletico. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, giúp đội bóng của HLV Diego Simeone thu hút thêm sự chú ý tại thị trường Hàn Quốc.

Atletico cũng thành lập hội cổ động viên chính thức đầu tiên tại Hàn Quốc. Hội có tên La Osa del Corea del Sur, quy tụ 45 thành viên ngay thời điểm ra mắt. Đây được xem là bước đi cho thấy đội bóng La Liga muốn mở rộng ảnh hưởng tại châu Á.

Lee Kang-in là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá Hàn Quốc. Vì vậy, việc đưa tiền vệ 25 tuổi trở lại La Liga không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn mở ra cơ hội lớn về hình ảnh và thương mại cho Atletico.

Tuyển thủ Hàn Quốc từng trưởng thành tại Valencia, sau đó gây ấn tượng trong màu áo Mallorca trước khi gia nhập PSG. Anh có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công, nổi bật với kỹ thuật, khả năng giữ bóng và tạo đột biến trong phạm vi hẹp. Lee Kang-in cũng đã trải qua cuộc kiểm tra y tế tại Hàn Quốc dưới sự giám sát của bác sĩ Atletico. Chi tiết này càng khiến truyền thông Tây Ban Nha tin rằng thương vụ chỉ còn thiếu thông báo chính thức.

Sức hút của bản hợp đồng có thể đạt đỉnh khi Atletico tới Seoul đá giao hữu với Man City vào ngày 9/8. Nếu xuất hiện trong màu áo sọc đỏ trắng, Lee Kang-in nhiều khả năng sẽ trở thành tâm điểm của trận đấu và toàn bộ chuyến du đấu. Atletico vẫn chưa lên tiếng, nhưng tại Hàn Quốc, hiệu ứng Lee Kang-in đã xuất hiện rõ rệt. Bản hợp đồng chưa ra mắt, còn chiếc áo đỏ trắng đã bắt đầu tạo nên một cơn sốt.

Khoảnh khắc thất thần của Lee Kang-in Phản ứng đầy thất vọng của Lee Kang-in sau trận thua Nam Phi 0-1 sáng 25/6 thu hút sự chú ý của người hâm mộ Hàn Quốc.