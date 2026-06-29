Tranh cãi quanh đội hình tiêu biểu vòng bảng World Cup 2026

Dù đội tuyển Hàn Quốc sớm dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026, tiền vệ Lee Kang-in vẫn được truyền thông quốc tế vinh danh.

Đội hình tiêu biểu vòng bảng World Cup 2026 gây tranh cãi. Ảnh: Yonhap

Sau khi vòng bảng World Cup 2026 khép lại, tờ báo thể thao Tây Ban Nha, Marca, công bố đội hình tiêu biểu gồm 11 cầu thủ thi đấu nổi bật nhất. Đội hình được lựa chọn theo sơ đồ 3-4-3, dựa trên hệ thống chấm điểm riêng của tờ báo.

Lee Kang-in góp mặt ở vị trí tiền vệ tấn công với số điểm 23,96 sau khi thi đấu trọn vẹn cả ba trận của tuyển Hàn Quốc. Đáng chú ý, ngôi sao 25 tuổi là cầu thủ châu Á duy nhất có tên trong đội hình tiêu biểu, đồng thời cũng là người duy nhất đến từ một đội tuyển không thể giành quyền vào vòng knock-out.

Theo Marca, việc Lee được lựa chọn có thể khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, màn trình diễn ổn định và hiệu quả đã giúp anh trở thành tiền vệ có điểm số cao thứ hai tại vòng bảng. Tờ báo cũng cho rằng điều đáng tiếc duy nhất của Lee là không còn cơ hội cải thiện thành tích cá nhân khi Hàn Quốc không thể giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Sự góp mặt của Lee gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, nhiều CĐV tỏ ra khó hiểu trước quyết định của Marca. Đa phần cho rằng ngôi sao của PSG không quá nổi bật về mặt thống kê, trong khi đội tuyển Hàn Quốc lại trải qua một trong những kỳ World Cup đáng thất vọng nhất lịch sử.

"Tầm ảnh hưởng của Lee quá ít ỏi. Phải chăng Marca đã quá ưu ái cầu thủ từng chơi tại La Liga?", một tài khoản bình luận.

Trong đội hình tiêu biểu, Lee sát cánh cùng hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới. Trên hàng công là bộ ba Lionel Messi, Harry Kane và Kylian Mbappe, những cầu thủ đều ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng phong độ ghi bàn ấn tượng ở vòng bảng.

Ở tuyến giữa, Rodri, Pedri và Granit Xhaka là những cái tên được vinh danh. Trong khi đó, hàng phòng ngự gồm Gabriel Magalhaes, Aymeric Laporte và Jan Paul van Hecke.

Lee Kang-in cùng các đồng đội đang trên đường trở về Hàn Quốc sau kỳ World Cup gây thất vọng.

Highlights Nam Phi 1-0 Hàn Quốc Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.