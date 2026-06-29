Barcelona gây sốc với Kane

Barcelona lên kế hoạch chiêu mộ Harry Kane, bất chấp tiền đạo người Anh đang thăng hoa và hạnh phúc tại Bayern Munich.

Barcelona bất ngờ quan tâm Harry Kane.

Kane tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt trong màu áo Bayern Munich. Mùa giải vừa qua, anh ghi tới 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường. Đến World Cup 2026, thủ quân "Tam sư" cũng nhanh chóng chứng minh đẳng cấp với 3 pha lập công sau 3 trận vòng bảng.

Trong nhiều năm, giới chuyên môn tin rằng nếu rời Bayern Munich, Kane sẽ trở lại Ngoại hạng Anh để chinh phục kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Alan Shearer. Tuy nhiên, Barcelona đang muốn thay đổi hoàn toàn kịch bản đó.

Theo Daily Mail, ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia sớm liên hệ với người đại diện của Kane để bày tỏ sự quan tâm. Đồng thời, Barcelona cũng nghiên cứu các phương án tài chính nhằm hiện thực hóa thương vụ, trong bối cảnh hợp đồng của tiền đạo người Anh với Bayern chỉ còn thời hạn một năm.

Dù vậy, lời đề nghị ban đầu của Barcelona được cho là bị phía Kane từ chối. Thế nhưng, đội bóng Tây Ban Nha chưa có ý định bỏ cuộc và sẽ nối lại các cuộc đàm phán sau khi World Cup 2026 kết thúc nếu nhận thấy cơ hội xuất hiện.

Trước đó, Chủ tịch Bayern Munich Uli Hoeness từng mỉa mai Barcelona khi được hỏi về tin đồn này. Ông khẳng định Bayern là CLB mua cầu thủ chứ không phải bán, đồng thời châm biếm rằng Barcelona "không có tiền".

Mùa hè này, Barcelona chi 69 triệu bảng để chiêu mộ Anthony Gordon. Do đó, việc tiếp tục mang về Kane sẽ là bài toán không đơn giản. Tiền đạo người Anh được cho là rất hài lòng với cuộc sống tại Bayern.

Highlights Panama 0-2 Anh Sáng 28/6, tuyển Anh đánh bại Panama 2-0 nhờ các pha lập công của Jude Bellingham và Harry Kane để giành ngôi nhất bảng L World Cup 2026.