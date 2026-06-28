Kane phá kỷ lục ghi bàn của tuyển Anh tại World Cup

Pha lập công vào lưới Panama sáng 28/6 giúp Harry Kane chính thức vượt qua huyền thoại Gary Lineker, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Anh tại các kỳ World Cup.

Harry Kane đóng góp 11 bàn thắng cho tuyển Anh tại đấu trường World Cup.

Với bàn thắng ghi được ở lượt đấu cuối bảng L gặp Panama, tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich chính thức cán mốc 11 bàn thắng tại sân chơi World Cup, vượt qua kỷ lục 10 pha lập công từng được nắm giữ bởi huyền thoại Gary Lineker.

Thành tích vô tiền khoáng hậu này được thiết lập sau 14 lần ra sân của Kane qua ba kỳ World Cup, bắt đầu từ năm 2018. Khả năng săn bàn bền bỉ và hiệu suất ổn định giúp chân sút 31 tuổi liên tục xô đổ các cột mốc quan trọng của "Tam sư" trên đấu trường quốc tế.

Tại giải đấu năm nay, đội trưởng tuyển Anh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với 3 pha lập công sau 3 trận vòng bảng. Trước khi nổ súng vào lưới Panama, cựu tiền đạo Tottenham để lại dấu ấn đậm nét với cú đúp đẳng cấp trong trận thắng 4-2 Croatia hôm 18/6.

Bên cạnh dàn sao đắt giá, hiệu suất ghi bàn đều đặn của Kane hiện là điểm tựa vững chắc nhất cho hàng công tuyển Anh ở các vòng đấu loại trực tiếp sắp tới.

Quay trở lại với diễn biến tại bảng L, tuyển Anh đánh bại Panama với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Jude Bellingham và Kane trong hiệp hai, qua đó đi tiếp với ngôi đầu bảng. Ở trận đấu cùng giờ, Croatia thắng Ghana 2-1 để vươn lên vị trí thứ hai. Đại diện châu Phi cũng lọt vào vòng trong nhờ nằm trong nhóm đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Highlights Anh 0-0 Ghana Rạng sáng 24/6, tuyển Anh có trận hòa thất vọng trước Ghana ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026.