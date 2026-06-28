Kane phá kỷ lục ghi bàn của tuyển Anh tại World Cup

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Harry Kane đóng góp 11 bàn thắng cho tuyển Anh tại đấu trường World Cup.
Với bàn thắng ghi được ở lượt đấu cuối bảng L gặp Panama, tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich chính thức cán mốc 11 bàn thắng tại sân chơi World Cup, vượt qua kỷ lục 10 pha lập công từng được nắm giữ bởi huyền thoại Gary Lineker.
Quay trở lại với diễn biến tại bảng L, tuyển Anh đánh bại Panama với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Jude Bellingham và Kane trong hiệp hai, qua đó đi tiếp với ngôi đầu bảng. Ở trận đấu cùng giờ, Croatia thắng Ghana 2-1 để vươn lên vị trí thứ hai. Đại diện châu Phi cũng lọt vào vòng trong nhờ nằm trong nhóm đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.