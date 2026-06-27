Tuyển Anh đón tin dữ về Reece James

Chấn thương gân kheo của Reece James khiến Thomas Tuchel mất đi trụ cột ở hàng phòng ngự, đặt tuyển Anh vào tình thế báo động tại World Cup.

Reece James sẽ vắng mặt ở hai trận đấu tiếp theo của tuyển Anh.

Hậu vệ thuộc biên chế Chelsea chắc chắn vắng mặt trong ít nhất hai trận tiếp theo của đội tuyển Anh tại World Cup 2026 do tái phát chấn thương gân kheo. Đội trưởng "The Blues" cảm thấy bị căng cơ sau trận hòa 0-0 với Ghana hôm 24/6 và bỏ lỡ buổi tập gần nhất tại Kansas City.

Theo xác nhận, James sẽ ngồi ngoài trong trận hạ màn vòng bảng gặp Panama vào ngày 28/6 và cả vòng 32 đội sắp tới. Đây là tổn thất nghiêm trọng đối với hệ thống phòng ngự của "Tam sư".

Huấn luyện viên Tuchel coi James là lựa chọn không thể thay thế ở vị trí hậu vệ phải và sử dụng anh trọn vẹn 180 phút trong hai trận gặp Croatia và Ghana. Trước đó, cầu thủ này từng có tiền sử chấn thương phức tạp khi phải nghỉ thi đấu gần hai tháng vào giai đoạn cuối mùa giải 2025/2026.

Việc cày ải với mật độ dày đặc tại Bắc Mỹ, nơi dự kiến diễn ra 8 trận đấu trong 33 ngày, được cho là nguyên nhân khiến chấn thương cũ của hậu vệ sinh năm 1999 tái phát. Tình hình nhân sự ở hành lang phải đang đặt vị chiến lược gia người Đức vào thế khó. Trước giải, Tino Livramento, phương án dự phòng số một, phải rút lui vì chấn thương bắp chân.

Hiện tại, nhà cầm quân 52 tuổi buộc phải cân nhắc các lựa chọn chắp vá như đẩy trung vệ Jarell Quansah hoặc Ezri Konsa ra cánh, hoặc tin dùng cầu thủ đa năng Djed Spence.

Highlights Anh 0-0 Ghana Rạng sáng 24/6, tuyển Anh có trận hòa thất vọng trước Ghana ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026.