Argentina được ưu ái hay chỉ quá nhiều trùng hợp?

Kể từ World Cup 2022, tuyển Argentina đã hai kỳ liên tiếp góp mặt ở trận chung kết, khẳng định vị thế của một thế lực hàng đầu bóng đá thế giới.

Messi luôn được ưu ái tại World Cup.

Sau khi đánh bại Pháp trong trận chung kết cách đây 4 năm, Argentina tiếp tục góp mặt ở trận đấu cuối cùng của World Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha vào ngày 20/7.

Hành trình đi đến hai trận chung kết liên tiếp của nhà đương kim vô địch hội tụ nhiều yếu tố, từ chất lượng chuyên môn, bản lĩnh thi đấu cho đến khả năng tận dụng thời cơ. Tuy nhiên, đi cùng thành công ấy vẫn là những hoài nghi từ dư luận về việc Argentina có thể đã nhận được sự ưu ái nhất định từ FIFA và các quyết định trọng tài.

Vì sao FIFA bị nghi thiên vị Argentina?

Những nghi ngờ này thoạt nhìn có phần thiếu cơ sở, bởi Argentina không phải quốc gia sở hữu tiềm lực kinh tế vượt trội hay tầm ảnh hưởng chính trị toàn cầu như Anh, Pháp hoặc Đức. Dù vậy, một số thống kê cùng hàng loạt quyết định gây tranh cãi trên sân vẫn khiến câu chuyện được nhắc lại sau mỗi trận đấu quan trọng.

Làn sóng phản ứng bùng lên mạnh mẽ từ World Cup 2022, giải đấu Argentina được hưởng 5 quả phạt đền, nhiều nhất đối với một đội tuyển trong lịch sử giải. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng một số quyết định trong đó quá nặng tay với đối thủ hoặc xuất phát từ những va chạm chưa đủ rõ ràng.

Ở vòng bảng, tình huống Leandro Paredes bị kéo áo trong trận gặp Saudi Arabia từng gây tranh luận. Trước Ba Lan, thủ môn Wojciech Szczesny băng ra cản bóng rồi chạm tay vào mặt Lionel Messi, giúp Argentina được hưởng phạt đền sau khi VAR can thiệp.

Đến bán kết gặp Croatia, Julian Alvarez va chạm với thủ môn Dominik Livakovic trong vùng cấm và mang về một quả 11 m. Trong trận chung kết với Pháp, Angel Di Maria cũng ngã sau tác động nhẹ từ Ousmane Dembele, dẫn đến bàn mở tỷ số của Messi trên chấm phạt đền.

Argentina góp mặt ở hai trận chung kết World Cup liên tiếp, nhưng hành trình của đội bóng Nam Mỹ cũng đi kèm hàng loạt tranh cãi về các quyết định của trọng tài và VAR.

Mỗi tình huống đều có thể được lý giải bằng luật thi đấu và nhận định riêng của tổ trọng tài. Tuy nhiên, khi chúng xuất hiện liên tiếp trong hành trình vô địch của Argentina, dư luận khó tránh khỏi việc đặt câu hỏi.

Những tranh luận ấy tiếp tục kéo dài tại World Cup 2026. Argentina một lần nữa dẫn đầu danh sách được hưởng phạt đền với 3 lần, dù Messi không thực hiện thành công 2 quả.

Tâm điểm chỉ trích là trận vòng 16 đội gặp Ai Cập. Argentina bị dẫn 0-2 trước khi ngược dòng thắng 3-2 trong một cuộc đối đầu xuất hiện nhiều tranh cãi liên quan đến các quyết định của trọng tài và VAR, đặc biệt ở những tình huống trong vùng cấm.

Sau trận, ban huấn luyện Ai Cập công khai bày tỏ sự không hài lòng với công tác điều hành. Sang trận gặp Thụy Sĩ, Argentina tiếp tục đối mặt với những lời bàn tán khi đối thủ phải chơi thiếu người vì thẻ đỏ, trước khi đại diện Nam Mỹ giành chiến thắng trong hiệp phụ.

Một chi tiết khác cũng khiến dư luận chú ý là phát biểu của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sau trận Argentina loại Cape Verde ở vòng 32 đội. Khi trả lời đài truyền hình Argentina, ông nói rằng bản thân “cùng chịu đựng” những khoảnh khắc căng thẳng với đội bóng Nam Mỹ.

Câu nói có thể chỉ mang tính xã giao, nhưng trong bối cảnh những tranh cãi đã tồn tại từ trước, nó nhanh chóng bị diễn giải như dấu hiệu cho thấy người đứng đầu FIFA dành sự quan tâm đặc biệt cho Argentina.

Những toan tính phía sau World Cup

Một số ý kiến cho rằng FIFA có lý do để muốn duy trì sức hút của Argentina, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá châu Âu từng thống trị World Cup suốt giai đoạn từ năm 2006 đến 2018. Italy, Tây Ban Nha, Đức và Pháp lần lượt đăng quang, tạo nên chuỗi bốn kỳ liên tiếp chiếc cúp thuộc về các đại diện UEFA.

Nếu Pháp tiếp tục vô địch năm 2022, World Cup có thể bị nhìn nhận như một phiên bản mở rộng của Euro. Sự thống trị kéo dài của bóng đá châu Âu phần nào làm mờ đi nét khác biệt vốn tạo nên sức hấp dẫn của sân chơi thế giới.

Tây Ban Nha là đối thủ của Argentina trong trận chung kết World Cup 2026.

Trong khi đó, UEFA ngày càng mở rộng ảnh hưởng và doanh thu thông qua Champions League, Euro cùng nhiều giải đấu cấp đội tuyển. FIFA vì thế cũng có nhu cầu bảo vệ giá trị riêng của World Cup, cả về thương hiệu lẫn quyền lực trong hệ thống bóng đá toàn cầu.

Ở góc nhìn đó, chức vô địch của Argentina năm 2022 giúp World Cup lấy lại sự cân bằng giữa các châu lục. Thành công của Messi cũng mang đến cho FIFA một biểu tượng có sức hút đặc biệt, nhất là khi anh vẫn là một trong những gương mặt được quan tâm nhất thế giới.

Những tranh luận xoay quanh phát biểu của Cristiano Ronaldo, khi anh so sánh chất lượng Euro với World Cup, phần nào cho thấy giá trị thương hiệu của hai giải đấu luôn được đặt lên bàn cân. Messi cùng chức vô địch thế giới của Argentina trở thành một trong những cơ sở giúp FIFA củng cố vị thế của sân chơi do mình tổ chức.

Mối quan hệ giữa FIFA và UEFA những năm gần đây cũng xuất hiện không ít bất đồng về quyền lợi, lịch thi đấu và cách điều hành. Một số vụ việc liên quan đến công tác trọng tài hay án kỷ luật càng khiến những mâu thuẫn giữa hai tổ chức được nhắc đến nhiều hơn.

Từ đó, có quan điểm cho rằng Argentina vô tình trở thành đối trọng đáng kể nhất với sự thống trị của bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, đó vẫn chủ yếu là cách diễn giải dựa trên chuỗi sự kiện và những quyết định gây tranh cãi, chứ chưa phải bằng chứng đủ để khẳng định FIFA thực sự can thiệp nhằm tạo lợi thế cho đội bóng Nam Mỹ.

Trận chung kết với Tây Ban Nha vì thế không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá. Nó còn đặt Argentina trước một thử thách lớn hơn, khi từng quyết định của trọng tài và VAR nhiều khả năng tiếp tục được soi xét kỹ lưỡng.