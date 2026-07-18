Đến lúc FIFA bỏ trận tranh hạng ba World Cup

Anh và Pháp bước vào trận tranh hạng ba World Cup 2026 với sự chuyên nghiệp, nhưng không nhiều người tin đây là cuộc đối đầu mà họ thực sự mong muốn.

Tuyển Anh sẽ tranh hạng ba với Pháp.

World Cup hấp dẫn bởi tính loại trực tiếp. Chỉ một sai lầm cũng có thể khép lại giấc mơ kéo dài bốn năm. Chính điều đó tạo nên giá trị của từng trận đấu. Thế nhưng, ngay trước trận chung kết, FIFA vẫn giữ lại cuộc đối đầu giữa hai đội thua bán kết để xác định vị trí thứ ba.

Ba ngày sau khi bị Argentina ngược dòng và Tây Ban Nha đánh bại, tuyển Anh và tuyển Pháp lại phải ra sân thêm một lần nữa. Họ không còn cơ hội vô địch, nhưng cũng chưa thể kết thúc hành trình tại giải.

FIFA gọi đây là "chung kết huy chương đồng". Tuy nhiên, cách đặt tên không làm thay đổi bản chất của trận đấu.

Sau thất bại ở bán kết, HLV Thomas Tuchel thừa nhận không cầu thủ nào của Anh hay Pháp muốn thi đấu trận này. Mục tiêu của cả hai đội đều là góp mặt ở chung kết, không phải cạnh tranh vị trí thứ ba. Dù vậy, ông khẳng định tuyển Anh vẫn sẽ chơi với tinh thần chuyên nghiệp.

Trận đấu ngày càng mất ý nghĩa

World Cup 2026 có tới 104 trận, nhiều nhất trong lịch sử. Sau gần một tháng thi đấu với mật độ dày đặc, các cầu thủ đều đã ở trạng thái quá tải cả về thể lực lẫn tinh thần.

Trong bối cảnh đó, trận tranh hạng ba khó tạo được sức hút như những vòng đấu trước. Nhiều HLV tận dụng cơ hội để thử nghiệm đội hình hoặc trao cơ hội cho các cầu thủ ít được thi đấu. Điều này giúp một số gương mặt trẻ có thêm trải nghiệm, nhưng đồng thời cũng khiến giá trị chuyên môn của trận đấu giảm đi đáng kể.

Đó cũng là lý do Louis van Gaal từng kêu gọi FIFA bỏ trận tranh hạng ba sau World Cup 2014, dù Hà Lan khi ấy đánh bại Brazil 3-0 để giành huy chương đồng. Theo chiến lược gia người Hà Lan, thật thiếu công bằng khi hai đội vừa thua bán kết phải lập tức bước vào thêm một trận đấu gần như không còn nhiều ý nghĩa.

Trận tranh hạng ba là cơ hội để Mbappe cải thiện thành tích ghi bàn tại World Cup.

Điều thú vị là các trận tranh hạng ba thường có nhiều bàn thắng. Kể từ năm 1974, không trận nào kết thúc với dưới hai bàn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa chất lượng chuyên môn cao hơn.

Khi áp lực thành tích không còn, các đội chơi cởi mở hơn, hàng thủ cũng không còn sự tập trung như ở những trận đấu loại trực tiếp. Năm 1958, Just Fontaine ghi bốn bàn trong chiến thắng 6-3 của Pháp trước Tây Đức để khép lại giải với 13 pha lập công, kỷ lục vẫn tồn tại đến nay. Tại World Cup 2026, Kylian Mbappe cũng có cơ hội cải thiện thành tích ghi bàn trong cuộc đua Chiếc giày vàng.

Nhưng không phải lúc nào cũng vô nghĩa

Dù gây nhiều tranh cãi, trận tranh hạng ba vẫn mang giá trị với một số đội tuyển. Với những nền bóng đá hiếm khi tiến sâu, tấm HCĐ World Cup là thành tích đáng tự hào. Croatia năm 2022 hay Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002 đều coi vị trí thứ ba là cột mốc lịch sử.

Ngược lại, với Anh hay Pháp, mục tiêu luôn là chức vô địch. Tuyển Anh từng đứng thứ tư năm 1990 và 2018, nhưng những kết quả đó nhanh chóng bị lãng quên. Điều người hâm mộ nhớ nhiều hơn là họ đã đánh mất cơ hội vào chung kết như thế nào.

Pháp cũng không sang Mỹ để giành vị trí thứ ba. Với một đội tuyển từng vô địch thế giới và hai lần liên tiếp vào chung kết trước đó, mọi thứ ngoài chiếc cúp đều khó có thể xem là thành công.

Kane cũng có thể cải thiện thành tích ghi bàn ở trận tranh hạng ba World Cup 2026.

Dẫu vậy, trận đấu tại Miami (Mỹ) vẫn mang ý nghĩa riêng với tuyển Pháp. Đây sẽ là trận cuối cùng của Didier Deschamps trên cương vị HLV trưởng. Các cầu thủ muốn khép lại triều đại kéo dài 14 năm của ông bằng một chiến thắng, còn Deschamps khẳng định đội tuyển có trách nhiệm thi đấu vì màu cờ sắc áo.

Đó là động lực đủ để hai đội cống hiến một trận đấu nghiêm túc. Nhưng xét trên tổng thể, câu hỏi về sự tồn tại của trận tranh hạng ba vẫn chưa có lời giải thuyết phục.

Trong bối cảnh lịch thi đấu ngày càng dày và cầu thủ phải gánh khối lượng thi đấu lớn hơn bao giờ hết, FIFA có lẽ nên cân nhắc liệu cuộc đối đầu này còn thực sự cần thiết. Anh và Pháp vẫn sẽ chiến đấu vì danh dự. Nhưng sau tất cả, điều người hâm mộ chờ đợi vẫn là trận chung kết, chứ không phải cuộc so tài để xác định ai là đội đứng thứ ba.