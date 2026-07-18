Quyết định lần đầu tiên trao nhẫn vô địch cho đội đăng quang World Cup 2026 của FIFA đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Nhẫn World Cup thổi bùng tranh cãi.

Ngoài cúp vàng và huy chương, FIFA quyết định trao thêm 30 chiếc nhẫn được chế tác dành riêng cho các thành viên của đội vô địch ở giải năm nay. Một mặt của chiếc nhẫn khắc hình cúp vàng World Cup, trong khi mặt còn lại được thiết kế riêng theo bản sắc của đội chiến thắng.

Mỗi chiếc nhẫn đều được đánh số thứ tự, đo ni theo từng người và đi kèm giấy chứng nhận chính hãng. Ngay sau trận chung kết, đội trưởng và HLV trưởng của đội vô địch sẽ nhận những chiếc nhẫn tạm thời để kỷ niệm. Sau đó, FIFA sẽ hoàn thiện các phiên bản cá nhân hóa trước khi trao chính thức cho cả đội.

Ngay sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bình luận xoay quanh sự thay đổi này. Nhiều CĐV cho rằng việc bổ sung nhẫn vô địch cho thấy FIFA đang chịu ảnh hưởng ngày càng lớn từ văn hóa thể thao Mỹ, nơi World Cup 2026 được tổ chức.

Quyết định của FIFA tạo tranh cãi lớn. Ảnh: Reuters.

Một CĐV bình luận: "Việc 'Mỹ hóa' World Cup lần này thật ngớ ngẩn. Chương trình biểu diễn giữa giờ, nhẫn vô địch, rồi tất cả những thứ này. Thật nực cười".

Một tài khoản khác đặt câu hỏi: "Tại sao FIFA lại cố chiều lòng người Mỹ, những người thậm chí còn không thích môn thể thao này?".

Trong khi đó, một số người hâm mộ lại đón nhận sự thay đổi theo hướng tích cực. Họ cho rằng các nhà vô địch World Cup từ nay sẽ có thêm một kỷ vật đặc biệt, tương tự những gì các nhà vô địch NBA hay MLB vẫn nhận được sau mỗi mùa giải.

Dù gây ra nhiều tranh luận, việc FIFA bổ sung nhẫn vô địch chắc chắn sẽ trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ của World Cup 2026.

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