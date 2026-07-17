Argentina phạm lỗi nhiều nhất nhưng ít thẻ ở World Cup

Dẫn đầu World Cup 2026 về số lỗi vi phạm nhưng nhận ít thẻ phạt, tuyển Argentina đang sở hữu những thống kê đặc biệt trước thềm trận chung kết với Tây Ban Nha.

Argentina là đội phạm lỗi nhiều nhất tại World Cup 2026.

Argentina hiện dẫn đầu danh sách lỗi tại World Cup 2026 với 88 lần phạm lỗi sau 7 trận. Bất chấp lối chơi quyết liệt, "Albiceleste" chỉ phải nhận tổng cộng 9 thẻ vàng, đứng thứ ba toàn giải về số thẻ phạt.

Các số liệu thống kê cho thấy sự khác biệt rõ rệt khi so sánh với những đội bóng khác. Ai Cập hiện giữ kỷ lục nhận nhiều thẻ phạt nhất với 12 thẻ vàng chỉ sau 5 trận, trong khi Canada xếp thứ hai với 11 thẻ qua 5 lần ra sân.

Việc Argentina có số lần phạm lỗi vượt trội nhưng tỷ lệ nhận thẻ phạt thấp hơn các đối thủ kể trên phản ánh khá nhiều điều. Đó có thể là khả năng kiểm soát tình huống và kinh nghiệm trong các pha tranh chấp của đại diện Nam Mỹ, nhưng cũng có thể liên quan tới cách ứng xử của trọng tài.

Phong cách thi đấu đầy tính va chạm này sẽ đối mặt với thử thách quyết định vào rạng sáng 20/7 tới, khi Argentina chạm trán Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026.

Ở một diễn biến khác, kế hoạch chuẩn bị cho trận chung kết của "Albiceleste" vừa bị gián đoạn ít nhiều. Chiều 16/7, một cơn bão lớn tại khu vực Atlanta (Mỹ) khiến chuyến bay của thầy trò Lionel Scaloni đến New York (Mỹ) bị hoãn lại nhiều giờ. Trong thời gian chờ sự cho phép từ các nhà chức trách, các cầu thủ phải trú ẩn tại khách sạn trong khu huấn luyện.

Cụ bà 100 tuổi đồng hành cùng Argentina vào chung kết World Cup 2026 Ở tuổi 100, cụ bà Pauline Kana tiếp tục sát cánh cùng tuyển Argentina và sẽ có mặt trên khán đài theo dõi Messi cùng đồng đội tranh ngôi vô địch World Cup 2026.