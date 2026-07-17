Guardiola từng ở rất gần ghế nóng tuyển Anh

Thomas Tuchel chỉ trở thành HLV tuyển Anh sau khi Pep Guardiola bất ngờ thay đổi quyết định vào phút chót.

Guardiola suýt dẫn dắt tuyển Anh thay vì Tuchel.

Theo The Athletic, Pep Guardiola từng đạt thỏa thuận miệng với Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) trước khi quyết định tiếp tục gắn bó với Manchester City.

Sau khi Gareth Southgate từ chức vào năm 2024, Guardiola nổi lên là ứng viên số một cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Anh. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không phủ nhận khả năng dẫn dắt "Tam sư", trong khi các cuộc đàm phán với FA được cho là diễn ra rất thuận lợi.

Tuy nhiên, giữa mùa giải 2024/25, Guardiola bất ngờ gia hạn hợp đồng với Man City. Quyết định này buộc FA phải chuyển hướng sang Thomas Tuchel. Chiến lược gia người Đức được bổ nhiệm vào tháng 10/2024 và chính thức tiếp quản đội tuyển từ tháng 1/2025.

Nhiệm vụ lớn nhất của Tuchel là đưa tuyển Anh vào chung kết World Cup 2026. Tuy nhiên, "Tam sư" dừng bước ở bán kết sau thất bại 1-2 trước Argentina hôm 16/7.

Trong trận đấu đó, tuyển Anh mở tỷ số nhờ Anthony Gordon, nhưng đánh mất lợi thế sau khi Tuchel sớm chuyển sang lối chơi thiên về phòng ngự. Việc liên tiếp tung thêm hậu vệ vào sân khiến đội bóng chịu sức ép lớn, trước khi Enzo Fernandez và Lautaro Martinez lần lượt ghi bàn giúp Argentina ngược dòng.

Đáng chú ý, The Athletic tiết lộ hợp đồng của Tuchel có điều khoản cho phép FA chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường nếu tuyển Anh bị loại trước vòng bán kết World Cup 2026. Tuy nhiên, việc đưa "Tam sư" vào tới bán kết đồng nghĩa điều khoản này không còn hiệu lực.