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Thể thao World Cup 2026

FA chốt tương lai HLV Tuchel sau thất bại ở World Cup

  • Thứ năm, 16/7/2026 19:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Thomas Tuchel và không có bất kỳ kế hoạch thay đổi nào trên băng ghế chỉ đạo.

Tuchel sẽ tiếp tục gắn bó với tuyển Anh.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Tuchel sẽ tiếp tục dẫn dắt "Tam sư" hướng tới EURO 2028. Sáng 16/7, thất bại 1-2 trước Argentina không làm lung lay niềm tin của ban lãnh đạo đối với chiến lược gia người Đức.

Ở trận bán kết trên sân Atlanta, tuyển Anh mở tỷ số nhờ công của Anthony Gordon và duy trì lợi thế đến phút 85. Tuy nhiên, việc lùi đội hình quá sâu khiến thầy trò Tuchel đánh mất thế trận. Argentina tận dụng sức ép liên tục để ghi hai bàn thắng do Enzo Fernandez và Lautaro Martinez lập công, hoàn tất màn ngược dòng nghẹt thở.

Ngay sau trận đấu, Tuchel trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng nhà cầm quân 52 tuổi quá bảo thủ khi chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ trong phần lớn hiệp hai. Theo thống kê, từ sau bàn mở tỷ số của Gordon đến phút 90+2, tuyển Anh chỉ cầm bóng khoảng 12%.

Dù vậy, FA vẫn đánh giá tích cực những gì Tuchel xây dựng trong thời gian qua. Đội tuyển Anh dưới thời cựu HLV Chelsea có hành trình ấn tượng tại World Cup 2026 khi tiến vào bán kết và chỉ dừng bước trước đương kim vô địch thế giới.

Quyết định giữ Tuchel cho thấy FA muốn duy trì sự ổn định thay vì bắt đầu một chu kỳ mới. Ban lãnh đạo tin rằng chiến lược gia người Đức là nhân tố phù hợp để giúp "Tam sư" hiện thực hóa mục tiêu chinh phục danh hiệu lớn.

Trước mắt, Tuchel và các học trò sẽ khép lại chiến dịch World Cup bằng trận tranh hạng ba với tuyển Pháp vào lúc 2h ngày 19/7.

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.

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Minh Nghi

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