Thể Công Viettel, PVF thắng lớn ngày ra quân U17 Quốc gia

Thể Công Viettel và PVF cùng giành trọn 3 điểm ở lượt trận mở màn bảng A VCK U17 Quốc gia 2026, qua đó tạo lợi thế sớm trong cuộc đua vào tứ kết.

Thể Công Viettel thắng đậm 5-2 trước LPBank HAGL trong ngày ra quân.

Chiều 16/7, VCK U17 Quốc gia 2026 chính thức khởi tranh với hai trận đấu đầu tiên của bảng A. Thể Công Viettel và PVF đều có màn ra quân ấn tượng khi lần lượt đánh bại LPBank HAGL và SHB Đà Nẵng.

Trên sân Pleiku, chủ nhà LPBank HAGL nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra thế trận khá cân bằng trong những phút đầu. Tuy nhiên, Thể Công Viettel dần chiếm quyền kiểm soát và mở tỷ số ở phút 29. Từ một tình huống phạt góc, Thành Đạt nhanh chân dứt điểm trong pha bóng lộn xộn trước khung thành để đưa đội bóng áo lính vươn lên.

LPBank HAGL đáp trả chỉ 6 phút sau khi Mạnh Nguyên ghi bàn gỡ hòa 1-1. Dẫu vậy, hàng thủ đội chủ nhà mắc sai lầm ngay trước giờ nghỉ, tạo điều kiện để Đại Nhân đá bồi thành công, giúp Thể Công Viettel tái lập lợi thế dẫn bàn.

Bước sang hiệp hai, Thể Công Viettel hoàn toàn áp đảo. Ngay phút 46, đội bóng áo lính nâng tỷ số lên 3-1 trước khi Đại Nhân hoàn tất cú hat-trick ở phút 52. Đến phút 67, Quang Danh ghi thêm bàn thắng thứ năm, trong khi Gia Huy chỉ kịp rút ngắn tỷ số xuống 2-5 cho LPBank HAGL ở phút 70.

Ở trận đấu còn lại trên sân Hàm Rồng, PVF cho thấy sức mạnh của một trong những ứng viên vô địch. Sở hữu nhiều tuyển thủ U17 Việt Nam trong đội hình, đội bóng của HLV Nguyễn Duy Đông kiểm soát thế trận và lần lượt ghi ba bàn nhờ công của Văn Dương, Sỹ Bách và Anh Hào để đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-0.

Sau lượt trận đầu tiên, Thể Công Viettel và PVF cùng có 3 điểm, tạm thời chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng A và nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out.