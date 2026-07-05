Đội mạnh nhất V.League chiêu mộ cựu binh U17 Tây Ban Nha

CLB Công an Hà Nội mở màn kỳ chuyển nhượng trước mùa 2026/27 bằng bản hợp đồng mang tên Damia Sabater, cựu tuyển thủ U17 Tây Ban Nha.

CLB Công an Hà Nội công bố tân binh đầu tiên, tiền vệ Sabater từng khoác áo U17 Tây Ban Nha. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

Trên trang chủ, CLB Công an Hà Nội chính thức công bố tân binh Damià Sabater bằng video ra mắt chuyên nghiệp. Tiền vệ người Tây Ban Nha cũng là sự bổ sung đầu tiên của đội bóng thủ đô sau mùa giải 2025/26 thành công.

Đội bóng ngành công an thông báo: “Chính thức: Damià Sabater gia nhập CLB Công an Hà Nội. Bản lĩnh từ trải nghiệm, đẳng cấp từ sự điềm tĩnh. Sẵn sàng cho hành trình chinh phục những vinh quang mới”.

Sabater sinh năm 1996, cao 1,77 m, được chuyên trang Transfermarkt định giá khoảng 250.000 euro. Anh thi đấu sở trường ở vị trí tiền vệ trung tâm, có thể đảm nhiệm vai trò tổ chức lối chơi hoặc dâng cao như một tiền vệ tấn công nhờ khả năng điều tiết nhịp độ và phân phối bóng.

Trưởng thành từ lò đào tạo của Mallorca, Sabater ra mắt bóng đá chuyên nghiệp trong màu áo đội B ở mùa giải 2014/15. Chỉ một năm sau, anh được trao cơ hội lên đội một và có trận đấu đầu tiên tại Segunda División trong cuộc đối đầu với CD Mirandés. Tiền vệ này nhanh chóng được gia hạn hợp đồng dài hạn và trở thành một phần trong kế hoạch phát triển của CLB.

Năm 2017, Sabater được gửi đến Lugo theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Khi trở lại Mallorca, anh góp mặt trong hành trình đội bóng giành quyền thăng hạng. Đến năm 2018, Sabater chuyển sang khoác áo Espanyol B trước khi tiếp tục thi đấu tại nhiều CLB ở châu Âu. Mùa giải gần nhất, anh chơi cho Metaloglobus Bucharest tại Romania.

Ở cấp độ đội tuyển, Sabater từng khoác áo U16 và U17 Tây Ban Nha, cho thấy nền tảng được đào tạo bài bản từ môi trường bóng đá hàng đầu châu Âu.

Thương vụ này phần nào thể hiện tham vọng của CLB Công an Hà Nội khi bước vào mùa giải 2026/27 với lịch thi đấu dày đặc ở nhiều đấu trường, từ V.League, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Quốc gia đến Cúp các CLB Đông Nam Á và vòng play-off AFC Champions League Elite. Sabater được kỳ vọng sẽ tăng cường chất thép và khả năng kiểm soát tuyến giữa. Thầy trò HLV Polking sẽ bắt đầu mùa giải mới bằng trận play-off tranh vé dự AFC Champions League Elite trước đối thủ Adelaide United (Australia) ngày 11/8.