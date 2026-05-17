CLB CAHN lên ngôi vô địch sớm 3 vòng

Chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa ở vòng 23 V.League 2025/26 diễn ra tối 17/5 giúp CAHN chính thức lên ngôi vô địch sớm trước 3 vòng.

CAHN đánh bại Thanh Hóa để lên ngôi vô địch sớm. Ảnh: CAHN.

CAHN bước vào trận đấu với Thanh Hóa tối 17/5 trong thế buộc phải thắng để có thể đăng quang sớm, và điều đó được thể hiện rõ qua cách nhập cuộc đầy chủ động của thầy trò HLV Polking. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CAHN đẩy cao đội hình, triển khai pressing tầm cao khiến tuyến giữa Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức lối chơi.

Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp một và tạo ra không ít cơ hội, CAHN lại thiếu đi sự sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng. Sự vô duyên trước khung thành khiến họ không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng, khép lại 45 phút đầu tiên mà không có sự khác biệt.

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn nằm trong tay đội chủ nhà. Lợi thế lớn đến ở phút 60 khi trung vệ Ngọc Hà bên phía Thanh Hóa nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Rogerio, buộc đội khách chỉ còn chơi với 10 người. Tận dụng ưu thế hơn người, CAHN gia tăng sức ép và nhanh chóng đưa được bóng vào lưới đối phương. Từ pha lên bóng bên cánh trái, Quang Vinh căng ngang để Leo Artur dứt điểm tung lưới Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Ngô Duy Lân đã từ chối bàn thắng do xác định Alan việt vị và tham gia vào tình huống.

Không được công nhận bàn thắng, CAHN vẫn duy trì sức ép nghẹt thở. Phút 75, Đình Bắc có cơ hội rất ngon ăn với cú sút căng ở góc gần, nhưng bóng lại dội cột dọc trong sự tiếc nuối. Khi trận đấu trôi dần về cuối, bước ngoặt một lần nữa xuất hiện. Phút 84 của trận đấu, Đình Bắc bị phạm lỗi trong vòng cấm và sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho CAHN hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Alan Grafite không mắc sai lầm nào ghi bàn thắng mở tỉ số.

Trước khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, China ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 cho trận đấu. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng ngành Công an chính thức lên ngôi vô địch sớm 3 vòng đấu.

Ở các trận đấu sớm, Hà Nội thắng đậm 4-0 trước PVF-CAND, chiến thắng này giúp đội bóng thủ đô có 42 điểm, rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm với đội thứ 3 là Ninh Bình đồng thời khiến PVF-CAND tiếp tục đứng cuối bảng sau 23 vòng. Trong khi đó, Thể Công Viettel đánh bại Nam Định 2-0, tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 49 điểm.