CLB Đà Nẵng kiên cường trong cuộc chiến trụ hạng

Dù bị đánh giá thấp hơn CA TP.HCM ở vòng 23 V.League diễn ra tối 15/5, Đà Nẵng vẫn có màn trình diễn đầy nỗ lực để giành 1 điểm quý giá trong cuộc đua trụ hạng.

Nguyên Hoàng ghi bàn quyết định mang về 1 điểm cho Đà Nẵng. Ảnh: Đức Cường.

Trên sân nhà của CA TP.HCM, đội bóng sông Hàn cho thấy quyết tâm lớn khi chủ động chơi nhanh và không ngại va chạm. Phút thứ 6, Đà Nẵng gây bất ngờ với bàn mở tỷ số sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm.

Makaric khống chế bóng bằng ngực rồi tung cú vô lê đập đất hiểm hóc, khiến thủ môn Lê Giang hoàn toàn bó tay. Bàn thắng sớm giúp đội khách có được lợi thế tâm lý, đồng thời buộc CA TP.HCM phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu.

Sau bàn thua, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công và kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian hiệp 1. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chơi lăn xả và kín kẽ của Đà Nẵng, các chân sút CA TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành. Phải đến những phút bù giờ cuối hiệp, họ mới có bàn gỡ từ chấm phạt đền của Việt kiều Williams Lee.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi CA TP.HCM tiếp tục dồn ép. Sức ép liên tục cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 68, khi Markrillos đánh đầu ghi bàn từ một tình huống phạt góc, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 2-1.

Đà Nẵng có thêm 1 điểm quý giá để nuôi hy vọng ở cuộc chiến trụ hạng. Ảnh: Đức Cường.

Trong bối cảnh bị đối thủ ngược dòng, đội khách đã thi đấu rất kiên cường. Phút 78, từ pha làm tường của Ribamar, Nguyên Hoàng xử lý gọn gàng trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm lạnh lùng, đánh bại Lê Giang, ấn định tỷ số 2-2 cho trận đấu.

Trên BXH hiện tại, Đà Nẵng đang có 17 điểm, xếp thứ 12 và bằng điểm số với đội đứng cuối là PVF-CAND.



Dù chưa thể thoát khỏi nhóm nguy hiểm, 1 điểm giành được trên sân khách trước đối thủ mạnh hơn rõ ràng là kết quả tích cực với đội bóng sông Hàn. Quan trọng hơn, trận hòa này tiếp thêm sự tự tin và tinh thần cho Đà Nẵng trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Khi V.League chỉ còn 4 vòng đấu, mỗi điểm số đều mang ý nghĩa sống còn ở cuộc đua trụ hạng. Trong khi đó, với việc chỉ có 1 điểm, CA TP.HCM tạm xếp ở vị trí thứ 5 với 33 điểm sau 23 trận.