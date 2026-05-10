Tiến Linh ghi bàn sau 15 trận tịt ngòi

Tối 10/5, Nguyễn Tiến Linh tìm lại cảm giác ghi bàn khi góp công giúp CLB Công an TP.HCM đánh bại SLNA 3-1 ở vòng 22 V.League 2025/26.

Phút 66, Tiến Linh tận dụng sai lầm của hậu vệ đội khách, bứt tốc cướp bóng rồi dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-1. Anh giải cơn khát 225 ngày không ghi bàn kể từ cuối tháng 9/2025, tương đương 15 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, gồm 11 vòng liên tiếp tại V.League.

Khoảnh khắc toàn đội lao ra ăn mừng cho thấy sức nặng tâm lý mà chân sút này phải chịu suốt thời gian qua.

Dù phải làm khách, SLNA nhập cuộc đầy tự tin nhờ khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng. Đội bóng xứ Nghệ thậm chí còn bất ngờ vượt lên ở phút 12 sau tình huống Gia Bảo lúng túng đánh đầu phản lưới nhà.

Bàn thua sớm khiến người hâm mộ CA TP.HCM nhà thêm lo lắng. Tuy nhiên, hàng công đội chủ sân Thống Nhất nhanh chóng tạo ra sức ép dữ dội. Bộ ba Endrick, Raphael và Lee Williams liên tục khuấy đảo hàng thủ SLNA bằng những pha phối hợp tốc độ.

Sau hai lần bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, đội chủ nhà cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ trước giờ nghỉ. Lee Williams mang về quả phạt đền sau pha va chạm với Văn Khánh trong vùng cấm, trước khi tự mình đánh bại thủ môn SLNA để cân bằng tỷ số 1-1.

Bước sang hiệp hai, CA TP.HCM tiếp tục dồn ép đối thủ. Trong thế trận mà hàng thủ SLNA lộ ra nhiều khoảng trống, Tiến Linh lên tiếng đúng lúc, trước khi Raphael ấn định chiến thắng 3-1 cho CA TP.HCM ở phút 88.

Ba điểm quan trọng giúp đội bóng vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 32 điểm, đồng thời tạo cú hích tinh thần lớn cho giai đoạn còn lại của mùa giải.