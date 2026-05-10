Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tiến Linh ghi bàn sau 15 trận tịt ngòi

  • Chủ nhật, 10/5/2026 21:22 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Tối 10/5, Nguyễn Tiến Linh tìm lại cảm giác ghi bàn khi góp công giúp CLB Công an TP.HCM đánh bại SLNA 3-1 ở vòng 22 V.League 2025/26.

Tiến Linh giải cơn khát bàn thắng. Ảnh: CLB CA TP.HCM.

Phút 66, Tiến Linh tận dụng sai lầm của hậu vệ đội khách, bứt tốc cướp bóng rồi dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-1. Anh giải cơn khát 225 ngày không ghi bàn kể từ cuối tháng 9/2025, tương đương 15 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, gồm 11 vòng liên tiếp tại V.League.

Khoảnh khắc toàn đội lao ra ăn mừng cho thấy sức nặng tâm lý mà chân sút này phải chịu suốt thời gian qua.

Dù phải làm khách, SLNA nhập cuộc đầy tự tin nhờ khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng. Đội bóng xứ Nghệ thậm chí còn bất ngờ vượt lên ở phút 12 sau tình huống Gia Bảo lúng túng đánh đầu phản lưới nhà.

Bàn thua sớm khiến người hâm mộ CA TP.HCM nhà thêm lo lắng. Tuy nhiên, hàng công đội chủ sân Thống Nhất nhanh chóng tạo ra sức ép dữ dội. Bộ ba Endrick, Raphael và Lee Williams liên tục khuấy đảo hàng thủ SLNA bằng những pha phối hợp tốc độ.

Sau hai lần bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, đội chủ nhà cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ trước giờ nghỉ. Lee Williams mang về quả phạt đền sau pha va chạm với Văn Khánh trong vùng cấm, trước khi tự mình đánh bại thủ môn SLNA để cân bằng tỷ số 1-1.

Bước sang hiệp hai, CA TP.HCM tiếp tục dồn ép đối thủ. Trong thế trận mà hàng thủ SLNA lộ ra nhiều khoảng trống, Tiến Linh lên tiếng đúng lúc, trước khi Raphael ấn định chiến thắng 3-1 cho CA TP.HCM ở phút 88.

Ba điểm quan trọng giúp đội bóng vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 32 điểm, đồng thời tạo cú hích tinh thần lớn cho giai đoạn còn lại của mùa giải.

Đình Bắc ghi bàn 6 trận liên tiếp

Tối 10/5, Nguyễn Đình Bắc lập cú đúp giúp Công an Hà Nội giành chiến thắng 3-2 trước Nam Định thuộc vòng 22 V.League 2025/26.

20 giờ trước

Tiến Linh tịt ngòi, CLB CA TP.HCM 'phơi áo' trước Hải Phòng

Tối 11/4, trong ngày Tiến Linh vẫn “tịt ngòi”, CLB CA TP.HCM để thua 0-3 trước Hải Phòng ở vòng 18 V.League 2025/26.

20:31 11/4/2026

Tiến Linh gục xuống, không chỉ vì một pha bỏ lỡ

Cơn khát bàn thắng tiếp tục đẩy Nguyễn Tiến Linh vào chuỗi ngày u ám nhất sự nghiệp.

11:57 21/3/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Tiến Linh TP.HCM Tiến Linh

    Đọc tiếp

    Dan sao rot gia the tham sau mot mua hinh anh

    Dàn sao rớt giá thê thảm sau một mùa

    51 phút trước 16:19 11/5/2026

    0

    Chuyên trang Transfermarkt vừa có đợt cập nhật giá của hơn 200 cầu thủ, trong đó nổi lên những ngôi sao bị rớt giá mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

    Con trai Ronaldo duoc san don hinh anh

    Con trai Ronaldo được săn đón

    52 phút trước 16:18 11/5/2026

    0

    Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý