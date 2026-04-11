Tiến Linh tịt ngòi, CLB CA TP.HCM 'phơi áo' trước Hải Phòng

Tối 11/4, trong ngày Tiến Linh vẫn “tịt ngòi”, CLB CA TP.HCM để thua 0-3 trước Hải Phòng ở vòng 18 V.League 2025/26.

Ngay từ đầu, Hải Phòng làm chủ thế trận với khả năng kiểm soát bóng vượt trội và liên tục dồn ép đối thủ. Sức ép ấy nhanh chóng được cụ thể hóa ở phút 30, khi Joel Tagueu tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để mở tỷ số.

Không chỉ hiệu quả trong khâu dứt điểm, Hải Phòng còn cho thấy sự vượt trội về cách tổ chức lối chơi, với những pha chuyển trạng thái nhanh và mạch lạc.

Sang hiệp hai, CLB CA TP.HCM buộc phải đẩy cao đội hình. HLV Lê Huỳnh Đức tung Tiến Linh vào sân với kỳ vọng cải thiện khả năng tấn công, đặc biệt ở các tình huống bóng bổng. Tuy nhiên, trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Hải Phòng, tiền đạo này gần như không có nhiều cơ hội dứt điểm rõ ràng. Các mũi tấn công khác như Endrick hay Văn Khoa cũng bị phong tỏa, khiến đội khách rơi vào bế tắc.

Trong khi đó, Hải Phòng tiếp tục cho thấy sự sắc bén. Phút 61, Tagueu hoàn tất cú đúp với pha xử lý đẳng cấp trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0.

Khi CLB CA TP.HCM dâng cao tìm bàn gỡ, khoảng trống phía sau lộ ra nhiều hơn và họ phải trả giá. Phút 75, Phạm Trung Hiếu giúp Hải Phòng nâng tỷ số lên 3-0 bằng cú sút đẹp mắt.

Khó khăn còn chồng chất với đội khách khi họ phải nhận thẻ đỏ ở phút 87. Việc chơi thiếu người khiến mọi hy vọng lật ngược tình thế hoàn toàn khép lại. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Hải Phòng.