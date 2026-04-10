Trợ lý Nguyễn Văn Biển: ‘Tôi bức xúc khi HLV Popov bị thẻ đỏ’

Trợ lý Nguyễn Văn Biển cho rằng việc HLV Popov phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận đấu với Thanh Hoá thuộc vòng 18 V.League là vô lý.

“Hôm trước, HLV Popv có nói rằng vấn đề trọng tài để các bạn (phóng viên) đánh giá, vì đó là những tình huống rõ mười mươi trên sân. Tôi xin phép không nói về vấn đề trọng tài nhưng tôi bất bình về thẻ đỏ của HLV Popov về tấm thẻ đỏ cuối trận. Tôi cho rằng một trọng tài FIFA nhưng xử lý như vậy là không đúng. Thứ nhất, tình huống đó HLV Popov đang nói chuyện với cầu thủ, thứ hai, ông ấy chỉ hỏi tình huống đó sao cầu thủ của Thanh Hóa không phải nhận thẻ vàng. Trọng tài Ngô Duy Lân nói đó là bóng đá, sau đó gọi trọng tài chính vào cho thẻ. Bản thân tôi vốn rất bình tĩnh kiềm chế nhưng trong tình huống đó tôi cảm thấy bức xúc và không đáng”, trợ lý Nguyễn Văn Biển nói về tình huống HLV Popov phải nhận thẻ đỏ.

Phút 90+9, tỉ số đang là 1-0 nghiêng về Thể Công Viettel, một cầu thủ của đội chủ nhà nằm sân sau khi va chạm với cầu thủ đối phương. HLV Popov phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài do phản ứng thái quá sau một tình huống diễn ra trên sân. Điều này đồng nghĩa với việc ông sẽ không thể chỉ đạo trận đấu tiếp theo của đội bóng áo lính.

Chiến thắng trước Thanh Hóa giúp Thể Công Viettel có 3 điểm, duy trì vị trí thứ 2 trên BXH. Tuy nhiên, trợ lý Nguyễn Văn Biển cho rằng những trận đấu tiếp theo của đội bóng này vẫn rất khó khăn: “Chúng tôi cố gắng tối đa từng trận. Với những đội top đầu, đội nào cũng còn nguyên cơ hội. Với chúng tôi, V.League không có đội nào yếu hoặc mạnh, trận hôm nay chúng tôi cũng rất khó khăn mới thắng”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Mai Xuân Hợp cho biết: “ Các cầu thủ đã giữ vững tinh thần, động lực thi đấu và tuân thủ đấu pháp ban huấn luyện. Trong bóng đá có những cơ hội mà mình không ghi được bàn đó là điều đáng tiếc. Thua không tránh khỏi, quyết định của trọng tài là điều bình thường. Chặng đường trước gian nan nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Sau lưng chúng tôi là nghìn khán giả cổ vũ, CĐV ở lại động viên các cầu thủ. Cái tên Thanh Hóa sẽ không mất”.