MU ra quyết định với Lewandowski

Thay vì chiêu mộ Robert Lewandowski, MU dường như quyết định tìm một tiền đạo ít tên tuổi hơn để làm phương án hỗ trợ cho Benjamin Sesko.

MU quyết định không theo đuổi Lewandowski.

Thời gian gần đây, nhiều nguồn tin cho rằng Lewandowski có thể trở thành phương án ngắn hạn để bổ sung kinh nghiệm cho hàng công "Quỷ đỏ", đặc biệt giữa bối cảnh tương lai của Joshua Zirkzee chưa được đảm bảo. Tuy nhiên, kế hoạch thực tế của đội chủ sân Old Trafford lại hoàn toàn khác.

Theo Manchester Evening News, ban lãnh đạo MU đang ưu tiên tìm kiếm một tiền đạo ít tên tuổi hơn để hỗ trợ Benjamin Sesko, thay vì chiêu mộ một ngôi sao đẳng cấp thế giới như Lewandowski.

Dù bước sang tuổi 37, tiền đạo người Ba Lan vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng dưới màu áo Barcelona. Tuy nhiên, mức lương cao cùng yêu cầu được ra sân thường xuyên khiến anh không phù hợp định hướng xây dựng đội hình lâu dài mà HLV Michael Carrick theo đuổi.

Sau khi hoàn tất thương vụ Sesko, MU muốn tiếp tục phát triển hàng công xoay quanh tiền đạo trẻ người Slovenia. Vì vậy, đội bóng thành Manchester hướng tới những chân sút trẻ hơn hoặc có khả năng chấp nhận vai trò dự bị chiến lược, thay vì ngôi sao sở hữu vị thế quá lớn trong phòng thay đồ.

Các nguồn tin nội bộ cho biết Carrick muốn xây dựng một tập thể giàu năng lượng, linh hoạt và có thể phát triển trong nhiều năm tới. Đó cũng là lý do MU không mặn mà với những bản hợp đồng ngắn hạn dành cho các cầu thủ ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Động thái này cho thấy "Quỷ đỏ" đặt niềm tin lớn vào Sesko và xem tiền đạo người Slovenia là trung tâm của hàng công trong tương lai gần.