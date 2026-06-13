Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU ra quyết định với Lewandowski

  • Chủ nhật, 14/6/2026 00:01 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Thay vì chiêu mộ Robert Lewandowski, MU dường như quyết định tìm một tiền đạo ít tên tuổi hơn để làm phương án hỗ trợ cho Benjamin Sesko.

MU quyết định không theo đuổi Lewandowski.

Thời gian gần đây, nhiều nguồn tin cho rằng Lewandowski có thể trở thành phương án ngắn hạn để bổ sung kinh nghiệm cho hàng công "Quỷ đỏ", đặc biệt giữa bối cảnh tương lai của Joshua Zirkzee chưa được đảm bảo. Tuy nhiên, kế hoạch thực tế của đội chủ sân Old Trafford lại hoàn toàn khác.

Theo Manchester Evening News, ban lãnh đạo MU đang ưu tiên tìm kiếm một tiền đạo ít tên tuổi hơn để hỗ trợ Benjamin Sesko, thay vì chiêu mộ một ngôi sao đẳng cấp thế giới như Lewandowski.

Dù bước sang tuổi 37, tiền đạo người Ba Lan vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng dưới màu áo Barcelona. Tuy nhiên, mức lương cao cùng yêu cầu được ra sân thường xuyên khiến anh không phù hợp định hướng xây dựng đội hình lâu dài mà HLV Michael Carrick theo đuổi.

Sau khi hoàn tất thương vụ Sesko, MU muốn tiếp tục phát triển hàng công xoay quanh tiền đạo trẻ người Slovenia. Vì vậy, đội bóng thành Manchester hướng tới những chân sút trẻ hơn hoặc có khả năng chấp nhận vai trò dự bị chiến lược, thay vì ngôi sao sở hữu vị thế quá lớn trong phòng thay đồ.

Các nguồn tin nội bộ cho biết Carrick muốn xây dựng một tập thể giàu năng lượng, linh hoạt và có thể phát triển trong nhiều năm tới. Đó cũng là lý do MU không mặn mà với những bản hợp đồng ngắn hạn dành cho các cầu thủ ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Động thái này cho thấy "Quỷ đỏ" đặt niềm tin lớn vào Sesko và xem tiền đạo người Slovenia là trung tâm của hàng công trong tương lai gần.

MU ra quyết định với Tonali

MU được cho là không còn quan tâm Sandro Tonali khi chi phí để hoàn tất thương vụ vượt xa những gì đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chi trả.

29:1724 hôm qua

MU chia tay 7 cầu thủ

Ngày 10/6, MU công bố danh sách cầu thủ được giữ lại và ra đi trước thềm kỳ chuyển nhượng hè 2026.

17:28 10/6/2026

Quyết định chưa từng có ở MU suốt 24 năm

MU chuẩn bị cho mùa giải 2026/27 bằng quyết định chưa từng xuất hiện trong hơn 2 thập kỷ qua, đánh dấu sự thay đổi đáng kể dưới thời HLV Michael Carrick.

16:23 10/6/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Lewandowski Robert Lewandowski Lewandowski

  • Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

    Facebook

Đọc tiếp

Real Madrid danh dac an cho Modric hinh anh

Real Madrid dành đặc ân cho Modric

3 giờ trước 21:16 13/6/2026

0

Ban lãnh đạo Real Madrid vừa bày tỏ nguyện vọng đưa Luka Modric trở lại câu lạc bộ trong một vai trò quản lý ngay sau khi anh kết thúc sự nghiệp thi đấu.

CHDC Congo gay sot voi bo suit da bao hinh anh

CHDC Congo gây sốt với bộ suit da báo

4 giờ trước 20:07 13/6/2026

0

Trong lần trở lại World Cup sau 52 năm, CHDC Congo lập tức gây bão với bộ suit họa tiết da báo độc đáo, thể hiện trọn vẹn biệt danh "Những chú báo hoa mai" của mình.

Neymar con quan trong voi Brazil khong? hinh anh

Neymar còn quan trọng với Brazil không?

5 giờ trước 19:52 13/6/2026

0

Trước thềm trận ra quân của Brazil tại World Cup 2026 sáng 14/6, vai trò của Neymar bị đặt dấu hỏi lớn, và ai sẽ là người để đội trông chờ khi Neymar chưa bình phục chấn thương.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý