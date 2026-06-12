MU ra quyết định với Tonali

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, dù vẫn đánh giá rất cao tiền vệ người Italy, ban lãnh đạo MU hiện không xem đây là mục tiêu khả thi trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Nguyên nhân đến từ mức phí chuyển nhượng khổng lồ cùng khoản lương mà Tonali yêu cầu.
Nhà báo người Italy khẳng định thêm rằng MU giờ tỏ ra "lạnh nhạt" với việc chiêu mộ Tonali. Điều đó đồng nghĩa đội bóng của HLV Michael Carrick khả năng sẽ chuyển hướng sang những mục tiêu có mức giá dễ tiếp cận hơn trong nỗ lực nâng cấp hàng tiền vệ trước mùa giải mới.
Đáng chú ý, Tonali được nhiều đội bóng lớn theo dõi nhờ phong độ ổn định tại Newcastle. Kể từ khi gia nhập "Chích chòe", tuyển thủ Italy dần khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.
Tuy nhiên, Newcastle không có ý định bán ngôi sao của mình, đồng thời định giá cầu thủ ở mức lên tới khoảng 100 triệu bảng. Điều này khiến các đội bóng quan tâm phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra động thái chính thức.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.