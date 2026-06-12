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Thể thao

MU ra quyết định với Tonali

  • Thứ sáu, 12/6/2026 19:40 (GMT+7)
  • 59 phút trước

MU được cho là không còn quan tâm Sandro Tonali khi chi phí để hoàn tất thương vụ vượt xa những gì đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chi trả.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, dù vẫn đánh giá rất cao tiền vệ người Italy, ban lãnh đạo MU hiện không xem đây là mục tiêu khả thi trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Nguyên nhân đến từ mức phí chuyển nhượng khổng lồ cùng khoản lương mà Tonali yêu cầu.

Nhà báo người Italy khẳng định thêm rằng MU giờ tỏ ra "lạnh nhạt" với việc chiêu mộ Tonali. Điều đó đồng nghĩa đội bóng của HLV Michael Carrick khả năng sẽ chuyển hướng sang những mục tiêu có mức giá dễ tiếp cận hơn trong nỗ lực nâng cấp hàng tiền vệ trước mùa giải mới.

Bên cạnh Tonali, MU cũng theo dõi sát sao một vài cái tên tiềm năng khác như Elliot Anderson, Aurelien Tchouameni hay Adam Wharton. Đội chủ sân Old Trafford cần tái thiết tuyến giữa sau khi nói lời chia tay Casemiro vào cuối mùa 2025/26.

Đáng chú ý, Tonali được nhiều đội bóng lớn theo dõi nhờ phong độ ổn định tại Newcastle. Kể từ khi gia nhập "Chích chòe", tuyển thủ Italy dần khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.

Tuy nhiên, Newcastle không có ý định bán ngôi sao của mình, đồng thời định giá cầu thủ ở mức lên tới khoảng 100 triệu bảng. Điều này khiến các đội bóng quan tâm phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra động thái chính thức.

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Minh Nghi

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