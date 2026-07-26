Tai nạn hy hữu tại giải Brazil

Sáng 26/7, trận chung kết giải U20 bang Bahia giữa Bahia và Fluminense phải tạm dừng khi một đàn ong bất ngờ tràn vào sân.

Khoảnh khắc hy hữu tại giải trẻ Brazil Sáng 26/7, đàn ong tràn vào sân khiến trận chung kết giải U20 Brazil giữa Bahia và Fluminense phải tạm dừng.

Khi trận đấu diễn ra được hơn 30 phút, một đàn ong bất ngờ bay vào khu vực thi đấu. Trước nguy cơ bị ong tấn công, cầu thủ của hai đội cùng tổ trọng tài nhanh chóng nằm sát xuống mặt sân để hạn chế bị đốt. Hình ảnh hàng chục người đồng loạt nằm rạp trên cỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả có mặt trên sân.

Trận đấu sau đó được tạm dừng để lực lượng chức năng xử lý tình huống. Chỉ khi đàn ong được xua khỏi khu vực thi đấu, các cầu thủ và trọng tài mới đứng dậy và chuẩn bị cho trận đấu tiếp tục.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước tình huống hy hữu hiếm gặp, trong khi không ít ý kiến cho rằng việc toàn bộ cầu thủ và trọng tài lập tức nằm xuống là phản ứng hợp lý nhằm đảm bảo an toàn.

Sự cố chỉ kéo dài trong ít phút nhưng đủ tạo nên một trong những khoảnh khắc hiếm gặp nhất trên sân cỏ Brazil. Đó là trải nghiệm 'đáng nhớ của các cầu thủ trẻ cùng tổ công tác thực hiện trận đấu này.

Trở lại với trận đấu, Bahia tỏ ra vượt trội và giành chiến thắng đậm với tỷ số 8-0 trước các cầu thủ trẻ Fluminense.

Cú đúp của Neymar Sáng 26/7, Neymar lập cú đúp giúp Santos hòa Chapecoense với tỷ số 2-2 tại giải VĐQG Brazil.