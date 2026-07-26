Đòi hỏi gây choáng của Vinicius tại Real

Vinicius khiến Real Madrid lâm vào thế khó khi yêu cầu mức lương và khoản thưởng khổng lồ, mở ra cơ hội để Arsenal nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Brazil.

Vinicius ra điều kiện ở lại Real.

Vinicius hiện chỉ còn một năm hợp đồng với Real. Theo Sport, để đặt bút ký vào bản giao kèo mới, cầu thủ 26 tuổi được cho là yêu cầu khoản tiền thưởng trung thành trị giá 15 triệu euro, đồng thời mong muốn nhận mức lương khoảng 30 triệu euro mỗi năm. Đây được xem là rào cản cực lớn khiến quá trình đàm phán rơi vào bế tắc.

Trong bối cảnh đó, Arsenal nhanh chóng theo dõi sát diễn biến của thương vụ. Theo The Athletic, đội chủ sân Emirates đang đánh giá khả năng chiêu mộ Vinicius nếu anh không đạt được thỏa thuận gia hạn với Real. Ban lãnh đạo "Pháo thủ" được cho là thống nhất về việc nghiên cứu kế hoạch này, dù mọi động thái hiện vẫn chỉ dừng ở giai đoạn chuẩn bị.

Hiện chưa có bất kỳ cuộc tiếp xúc chính thức nào giữa Arsenal và Real, cũng như chưa có lời đề nghị được gửi tới đại diện của Vinicius. Tuy nhiên, việc hợp đồng của tuyển thủ Brazil sắp bước vào năm cuối có thể tạo ra cơ hội để đội bóng thành London tham gia cuộc đua nếu tình hình không sớm được giải quyết.

Trong thời gian tới, quyết định của Vinicius và Real sẽ có ảnh hưởng lớn đến cục diện thị trường chuyển nhượng. Nếu các cuộc đàm phán tiếp tục bế tắc, Arsenal hoàn toàn có thể trở thành một trong những bến đỗ tiềm năng dành cho ngôi sao người Brazil.

Đáng chú ý, HLV Jose Mourinho ưu tiên giữ chân Vinicius. Tuy nhiên, mọi thứ còn phụ thuộc vào cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa cầu thủ người Brazil với Real Madrid.

Vinicius mở tỷ số 1-0 cho Brazil Ngôi sao từ Real Madrid có tình huống tận dụng tối đa sai lầm của hậu vệ Scotland, mở tỷ số cho Brazil tại lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.