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Thể thao

Hạn chót để MU chiêu mộ Kone

  • Chủ nhật, 26/7/2026 06:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

AS Roma được cho là đặt hạn chót để Manchester United hoàn tất thương vụ Manu Kone nhằm giúp đội bóng Italy đáp ứng các quy định tài chính của UEFA.

MU không muốn mất hơn 50 triệu euro để chiêu mộ Kone. Ảnh: Reuters.

Manchester United đang chịu sức ép lớn trong cuộc đàm phán chiêu mộ Manu Kone. Theo Corriere dello Sport, ban lãnh đạo AS Roma muốn thương vụ phải được khép lại trước ngày 31/7 để kịp đáp ứng các điều khoản trong thỏa thuận dàn xếp tài chính với UEFA.

Đội bóng thủ đô Italy buộc phải bán ít nhất một ngôi sao trong mùa hè này nhằm cân bằng sổ sách và tránh nguy cơ bị phạt từ 10 đến 15 triệu euro.

Ban đầu, Mile Svilar và Evan Ndicka được xem là những ứng viên có thể ra đi, nhưng hiện Roma chuyển hướng sang Kone sau khi tiền vệ người Pháp thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ đội chủ sân Old Trafford.

Nguồn tin từ Italy cho biết MU đạt được thỏa thuận cá nhân với Kone. Tuy nhiên, hai CLB chưa thống nhất mức phí chuyển nhượng. Roma muốn thu về khoảng 60 triệu euro, trong khi đội bóng của HLV Michael Carrick chỉ sẵn sàng chi khoảng 50 triệu euro.

Sự chậm trễ khiến Roma ngày càng sốt ruột bởi khoản tiền từ thương vụ này sẽ quyết định kế hoạch mua sắm của họ trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng.

Ở chiều ngược lại, MU cũng có thêm lựa chọn khác cho tuyến giữa. Những ngày gần đây, đội chủ sân Old Trafford được liên hệ với Aurelien Tchouameni, trong bối cảnh Real Madrid cân nhắc bán tiền vệ người Pháp. Nếu chuyển hướng sang Tchouameni, khả năng cao MU từ bỏ thương vụ Kone.

Nội bộ MU bất đồng vì Kone

Dù đang ráo riết tìm kiếm tiền vệ thứ ba trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Manchester United vẫn chưa thể chốt thương vụ Manu Kone do những bất đồng nội bộ và mức giá cao.

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Đào Trần

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