Quyết định gây tranh cãi của tuyển Pháp

Tiền vệ Manu Kone nhiều khả năng sẽ phải nhường suất đá chính cho Aurelien Tchouameni trong trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026.

Aurelien Tchouameni nhiều khả năng sẽ đá chính ở bán kết World Cup 2026.

Huấn luyện viên Didier Deschamps tin rằng kinh nghiệm và khả năng càn lướt của ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid là lựa chọn tối ưu để đối đầu với hàng tiền vệ kỹ thuật bên phía Tây Ban Nha, trong trận đấu diễn ra vào 16/7 tới.

Quyết định này đang gây ra nhiều tranh luận bởi Kone vừa có một trận đấu bùng nổ trong trận thắng Morocco với tỷ số 2-0 hôm 10/7 khi thay thế chính Tchouameni bị chấn thương. Tại Boston, tiền vệ của AS Roma thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc, giúp Pháp kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Những thông số từ Sofascore cho thấy anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 92%, thực hiện thành công hai đường chuyền dài và chiến thắng 75% các pha tranh chấp tay đôi.

Màn trình diễn của Kone không chỉ mang lại sự cân bằng cho tuyến giữa Pháp mà còn khiến các câu lạc bộ lớn phải đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, với huấn luyện viên Deschamps, sự an toàn và cấu trúc đội hình quen thuộc vẫn được ưu tiên hàng đầu trong một trận cầu mang tính chất sống còn như bán kết World Cup 2026.

Việc Tchouameni hoàn toàn bình phục chấn thương đùi mang lại sự tự tin lớn cho hàng phòng ngự "Les Bleus", nhưng nó cũng đồng nghĩa Kone phải chấp nhận vai trò dự bị chiến lược.

Hình ảnh đầu tiên của tuyển Pháp trước khi gặp Tây Ban Nha Đội tuyển Pháp đã có mặt tại Dallas (Mỹ) để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 diễn ra ngày 15/7.