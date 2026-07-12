Rõ khả năng ra sân của Mbappe trận Pháp - Tây Ban Nha

Kylian Mbappe tập luyện bình thường cùng tuyển Pháp và chắc chắn sẽ góp mặt ở trận bán kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha vào lúc 2h ngày 15/7.

Trong chiến thắng 2-0 trước Morocco hôm 10/7, tiền đạo Real Madrid phải rời sân ở phút 77 sau khi có dấu hiệu đau cổ chân. Hình ảnh Mbappe tập tễnh rời sân khiến người hâm mộ Pháp không khỏi lo lắng, nhất là khi phía trước là màn đại chiến với Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, theo Marca, mọi nỗi lo đã được giải tỏa. Mbappe tham gia đầy đủ buổi tập mới nhất của đội tuyển Pháp và hoàn thành toàn bộ giáo án cùng các đồng đội dưới sự chỉ đạo của HLV Didier Deschamps.

Ngay sau trận gặp Morocco, chân sút 27 tuổi được các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng. Anh được chườm đá để giảm sưng vùng cổ chân và liên tục theo dõi trong những ngày tiếp theo. Kết quả cho thấy chấn thương không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu.

Ở buổi tập gần nhất, Mbappe tham gia các bài hồi phục và khởi động cùng Michael Olise, Ousmane Dembele và Desire Doue, qua đó gần như chắc chắn đủ điều kiện ra sân ở trận bán kết.

Trong khi Mbappe hoàn toàn bình phục, tuyển Pháp vẫn phải theo dõi tình trạng của hai trung vệ Dayot Upamecano và William Saliba. Cả hai đều vắng mặt trong buổi tập gần nhất, nhưng ban huấn luyện không tỏ ra quá lo lắng. Saliba đang được kiểm soát vấn đề đau lưng tái phát trong suốt giải đấu, còn Upamecano được áp dụng giáo án tập riêng nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho giai đoạn quyết định. Theo truyền thông Pháp, cả hai khả năng kịp bình phục để góp mặt ở trận gặp Tây Ban Nha.

Trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha được đánh giá là một trong những màn thư hùng hấp dẫn nhất World Cup 2026. Tâm điểm sẽ là cuộc đối đầu giữa Mbappe và Lamine Yamal.

Highlights Pháp 2-0 Morocco Rạng sáng 10/7, Pháp nhẹ nhàng đánh bại Morocco 2-0 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.