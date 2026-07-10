Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Gần 3 triệu lượt xem Mbappe chỉ định đội trưởng cho tuyển Pháp

  • Thứ sáu, 10/7/2026 18:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khoảnh khắc Kylian Mbappe chỉ định William Saliba nhận băng đội trưởng trước khi rời sân nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Mbappe "ra lệnh" để Upamenano đưa băng đội trưởng cho Salbia.

Rạng sáng 10/7, tuyển Pháp thể hiện sức mạnh của ứng viên vô địch khi đánh bại Morocco 2-0 để giành quyền vào bán kết World Cup 2026. Mbappe tiếp tục là nhân tố nổi bật khi ghi một bàn và 1 kiến tạo, góp công lớn vào chiến thắng của "Les Bleus".

Khi được HLV Didier Deschamps rút khỏi sân ở những phút cuối, Mbappe phải trao lại băng đội trưởng cho một đồng đội. Trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi, trung vệ Dayot Upamecano tiến đến hỏi Mbappe nên chuyển băng đội trưởng cho ai.

Không chút do dự, chân sút của Real Madrid lập tức chỉ tay về phía William Saliba, ra hiệu để Upamecano mang băng đội trưởng đến cho trung vệ thuộc biên chế Arsenal. Khoảnh khắc này khiến mạng xã hội bùng nổ với gần 3 triệu lượt xem.

Đây không phải lần đầu Mbappe gây chú ý với cách xử lý băng đội trưởng. Trong trận thắng Na Uy 4-1 ở vòng bảng, thay vì trực tiếp trao lại cho Aurelien Tchouameni, Mbappe đưa cho trọng tài Michael Oliver và yêu cầu ông chuyển giúp.

Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, hành động được nhiều người xem là minh chứng cho tố chất thủ lĩnh và sự tin tưởng mà đội trưởng tuyển Pháp dành cho người đồng đội. Dễ hiểu khi Mbappe được đặt cho biệt danh là "đô đốc".

Với tuyển Pháp, họ sẽ chạm trán Bỉ hoặc Tây Ban Nha ở bán kết vào ngày 15/7.

Pháp mở tỷ số 1-0 trước Morocco Rạng sáng 10/7, Kylian Mbappe cứa lòng đẳng cấp vào lưới Morocco mở tỷ số 1-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.

Haaland: 'Chờ 5 phút mới được đá phạt đền là quá lâu'

Erling Haaland cho rằng Mbappe phải chờ quá lâu mới được thực hiện quả phạt đền trong trận thắng Morocco, qua đó lên tiếng bênh vực tiền đạo tuyển Pháp sau tình huống gây tranh cãi

14 giờ trước

Messi, Mbappe tạo thống kê chưa từng thấy

Sáng 10/7, Kylian Mbappe đá hỏng phạt đền nhưng vẫn ghi bàn và kiến tạo giúp Pháp hạ Morocco 2-0 ở tứ kết World Cup 2026.

11 giờ trước

Mbappe đi vào lịch sử World Cup

Sáng 10/7, Kylian Mbappe tiếp tục khẳng định vị thế của chân sút hàng đầu lịch sử World Cup khi tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco ở tứ kết.

14 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Mbappe Kylian Mbappe Tuyển Pháp Mbappe

    Đọc tiếp

    Cau thu thu 2 roi MU hinh anh

    Cầu thủ thứ 2 rời MU

    1 giờ trước 18:04 10/7/2026

    0

    Altay Bayindir chuẩn bị trở thành cầu thủ thứ 2 chia tay Manchester United trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý