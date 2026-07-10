Gần 3 triệu lượt xem Mbappe chỉ định đội trưởng cho tuyển Pháp

Khoảnh khắc Kylian Mbappe chỉ định William Saliba nhận băng đội trưởng trước khi rời sân nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Mbappe "ra lệnh" để Upamenano đưa băng đội trưởng cho Salbia.

Rạng sáng 10/7, tuyển Pháp thể hiện sức mạnh của ứng viên vô địch khi đánh bại Morocco 2-0 để giành quyền vào bán kết World Cup 2026. Mbappe tiếp tục là nhân tố nổi bật khi ghi một bàn và 1 kiến tạo, góp công lớn vào chiến thắng của "Les Bleus".

Khi được HLV Didier Deschamps rút khỏi sân ở những phút cuối, Mbappe phải trao lại băng đội trưởng cho một đồng đội. Trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi, trung vệ Dayot Upamecano tiến đến hỏi Mbappe nên chuyển băng đội trưởng cho ai.

Không chút do dự, chân sút của Real Madrid lập tức chỉ tay về phía William Saliba, ra hiệu để Upamecano mang băng đội trưởng đến cho trung vệ thuộc biên chế Arsenal. Khoảnh khắc này khiến mạng xã hội bùng nổ với gần 3 triệu lượt xem.

Đây không phải lần đầu Mbappe gây chú ý với cách xử lý băng đội trưởng. Trong trận thắng Na Uy 4-1 ở vòng bảng, thay vì trực tiếp trao lại cho Aurelien Tchouameni, Mbappe đưa cho trọng tài Michael Oliver và yêu cầu ông chuyển giúp.

Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, hành động được nhiều người xem là minh chứng cho tố chất thủ lĩnh và sự tin tưởng mà đội trưởng tuyển Pháp dành cho người đồng đội. Dễ hiểu khi Mbappe được đặt cho biệt danh là "đô đốc".

Với tuyển Pháp, họ sẽ chạm trán Bỉ hoặc Tây Ban Nha ở bán kết vào ngày 15/7.

Pháp mở tỷ số 1-0 trước Morocco Rạng sáng 10/7, Kylian Mbappe cứa lòng đẳng cấp vào lưới Morocco mở tỷ số 1-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.