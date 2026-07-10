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Thể thao World Cup 2026

Haaland: 'Chờ 5 phút mới được đá phạt đền là quá lâu'

  • Thứ sáu, 10/7/2026 05:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Erling Haaland cho rằng Mbappe phải chờ quá lâu mới được thực hiện quả phạt đền trong trận thắng Morocco, qua đó lên tiếng bênh vực tiền đạo tuyển Pháp sau tình huống gây tranh cãi

Erling Haaland cho rằng Mbappe phải chờ quá lâu trước khi thực hiện quả phạt đền trong trận gặp Morocco.

Erling Haaland lên tiếng ủng hộ Mbappe sau khi tiền đạo tuyển Pháp đá hỏng quả phạt đền ở chiến thắng 2-0 trước Morocco tại tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7.

Theo dõi trận đấu qua truyền hình, chân sút người Na Uy đăng tải thông điệp trên Snapchat: "Phải chờ 5 phút mới được đá phạt đền là quá lâu".

Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nó xuất hiện không lâu sau khi Mbappe bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trên chấm 11 m.

Tình huống diễn ra ở phút 25. Mbappe bứt tốc vượt qua Noussair Mazraoui trước khi bị phạm lỗi trong vùng cấm. Trọng tài lập tức cho tuyển Pháp hưởng phạt đền, nhưng cú sút không được thực hiện ngay.

Các cầu thủ Morocco mất khá nhiều thời gian để rời khỏi vùng cấm theo yêu cầu của trọng tài. Mbappe sau đó cũng phải đặt lại bóng trên chấm 11 m, trong khi thủ môn Yassine Bounou nhiều lần tiến đến để gây sức ép tâm lý.

Sau quãng chờ kéo dài, Mbappe thực hiện cú sút chìm về góc trái nhưng không thắng được Bounou. Thủ thành Morocco đổ người đúng hướng và cản phá thành công.

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Mbappe hai lần tìm đến trọng tài Facundo Tello để hỏi về nguyên nhân khiến anh phải chờ quá lâu mới được thực hiện quả phạt đền.

Ngay sau đó, Mbappe hai lần tìm đến trọng tài Facundo Tello để hỏi về nguyên nhân khiến anh phải chờ quá lâu mới được thực hiện quả phạt đền. Tiền đạo tuyển Pháp tỏ ra không hài lòng vì cho rằng quãng gián đoạn đã ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của mình.

Trong khi đó, Bounou tiếp tục chứng minh vì sao anh được xem là một trong những thủ môn bắt phạt đền hay nhất World Cup. Tính cả những cú sút đi ra ngoài, thủ thành người Morocco mới chỉ để thủng lưới hai trong chín quả phạt đền phải đối mặt ở các kỳ World Cup. Anh cản phá thành công bốn cú sút, còn ba quả khác không đi trúng đích.

Phản ứng của Haaland càng khiến cuộc tranh luận về khoảng thời gian chờ trước các quả phạt đền trở nên sôi động, nhất là khi chính Mbappe cũng công khai bày tỏ sự bức xúc với tổ trọng tài sau trận đấu.

Pháp nâng tỷ số lên thành 2-0 trước Morocco Rạng sáng 10/7, Ousmane Dembele dứt điểm chính xác vào lưới Morocco nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.

Di Cầm

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