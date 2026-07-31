Tranh cãi bóng chuyền Thái Lan tố Việt Nam thiếu chuyên nghiệp

Sáng 31/7, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đính chính về những sự việc liên quan đến Hiệp hội Bóng chuyền Thái Lan xoay quanh khâu tổ chức SEA V.League nữ 2026.

Sáng 31/7, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) làm rõ những sự việc sau khi Hiệp hội Bóng chuyền Thái Lan (TVA) tỏ ra bất bình với công tác tổ chức của nước chủ nhà tại SEA V.League nữ 2026, giải đấu ra tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội trong hai chặng, chặng 1 từ ngày 31/7 đến 2/8/2026 và chặng 2 từ ngày 7/8 đến 9/8/2026.

TVA đăng ảnh bóng tập bẩn và cũ lên trang chủ. Ảnh: TVA.

TVA không hài lòng khi VFV bố trí cho tuyển nữ Thái Lan ở một khách sạn tại Bắc Ninh, cách địa điểm thi đấu 28 km. Đáp lại, VFV cho biết ở các giải trước, các đội được bố trí tại khách sạn La Thành, Hà Nội. Nhưng hiện tại xung quanh khu vực này, có các công trình sửa đường, gây bất tiện khi các đội bóng luôn di chuyển bằng xe bus lớn, nên phía Việt Nam đưa các đội sang khách sạn khác tại Bắc Ninh.

VFV lựa chọn khách sạn này vì nơi đây đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về cơ sở vật chất và hạ tầng. Tuyển nữ Việt Nam ở khách sạn gần nhà thi đấu, nhưng không đủ tiêu chuẩn 5 sao, nên không thể sắp xếp cho các đội khách lưu trú tại đây.

Ngày đầu tiên, tuyển nữ Thái Lan mất nhiều thời gian di chuyển do đi từ sân bay Nội Bài, Hà Nội về. Theo chia sẻ từ các thành viên, tuyển nữ Thái Lan hiện cảm thấy mọi thứ đều ổn và không gặp bất kỳ vấn đề gì. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng bố trí sân tập chỉ cách khách sạn khoảng 10 phút di chuyển cho các đội khách.

Trong buổi tập đầu tiên của tuyển nữ Thái Lan tại Việt Nam, xuất hiện hình ảnh trái bóng bẩn và cũ trên trang chủ TVA. Về vấn đề này, VFV khẳng định đây là bóng của đội trẻ Hóa chất Đức Giang. Trong khi đó, bóng do ban tổ chức cấp cho các đội đều là bóng mới và đạt tiêu chuẩn thi đấu.

Bóng được VFV cấp phát cho các đội sử dụng tại SEA V.League 2026. Ảnh: VFV.

Thư xin lỗi của TVA gửi VFV.

Mới nhất, TVA đã gửi thư xin lỗi VFV. "Lời xin lỗi vì những thông tin bất lịch sự của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan" là tiêu đề của thư. Trong thư, TVA cho biết sẽ nhắc nhở các thành viên vì các hành vi không phù hợp vừa qua, gây ra những hiểu lầm không đáng có trên truyền thông, mong muốn SEA V.League diễn ra thành công tốt đẹp và khẳng định phía ban tổ chức Việt Nam không có nghĩa vụ phải đáp ứng mọi yêu cầu của phía Thái Lan.