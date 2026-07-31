Hơn 10.500 VĐV dự giải bán marathon tại TP.HCM

Giải chạy quy tụ hơn 10.500 vận động viên trong nước và quốc tế, tranh tài ở ba cự ly vào sáng 2/8.

Hơn 10.500 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia giải bán marathon tại TP.HCM, với ba cự ly 21,1 km, 10 km và 5 km.

Lễ khai mạc VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 diễn ra sáng 31/7 tại đường Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP.HCM.

Theo ban tổ chức, hơn 10.500 vận động viên sẽ tham dự ba cự ly gồm 21,1 km, 10 km và 5 km. Các VĐV hoàn tất thủ tục nhận vật phẩm thi đấu trong hai ngày 31/7 và 1/8 trước khi bước vào ngày tranh tài chính thức.

Các nội dung thi đấu diễn ra sáng 2/8. Cự ly bán marathon và 10 km xuất phát tại đường Lê Duẩn, đi qua nhiều tuyến đường trung tâm trước khi về đích tại đường N12.

Ở cự ly 5 km, vận động viên xuất phát và về đích tại đường N12. Trên đường chạy, ban tổ chức bố trí các điểm tiếp nước, hỗ trợ y tế và khu vực cổ vũ nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu cho các VĐV.

Giải hướng đến việc tạo sân chơi cho cả vận động viên chuyên nghiệp lẫn phong trào, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng chạy bộ tại TP.HCM.

Ban tổ chức cho biết công tác vận hành, đo đạc đường chạy và bảo đảm an toàn được đầu tư theo hướng chuyên nghiệp. Mục tiêu được đặt ra là đạt World Athletics Label vào năm 2027.

Trong lễ khai mạc, ban tổ chức cũng trao 100 triệu đồng cho Quỹ Tài năng trẻ Thể thao TP.HCM, góp phần hỗ trợ công tác phát hiện và đào tạo vận động viên trẻ.

Chuỗi hoạt động của giải kéo dài đến ngày 2/8, trong đó ngày thi đấu chính là điểm nhấn chuyên môn với hơn 10.500 VĐV chinh phục các cung đường trung tâm thành phố.