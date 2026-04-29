Không khí hân hoan trước giải marathon tại ‘thiên đường xanh’ Cần Giờ

Chỉ ít ngày trước khi VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 chính thức khởi tranh, không khí tại địa điểm tổ chức đã nóng lên rõ rệt.

Cần Giờ đang “thay da đổi thịt” từng ngày. Không còn “gắn mác” là nơi phù hợp cho chuyến đi chơi ngắn ngày hay “đổi gió” cuối tuần, vùng đất được mệnh danh “thiên đường xanh” đang dần hiện lên như điểm đến của những sự kiện quy mô lớn hơn, có khả năng thu hút đông đảo khách du lịch với loạt trải nghiệm đa điểm chạm.

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 là minh chứng rõ nét. Lúc này, bầu không khí trước giờ G ngày căng tăng nhiệt, khi một giải chạy không chỉ được runner chờ đợi mà còn nhận sự quan tâm của đông đảo khách du lịch.

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 diễn ra ngày 1/5 với 4 cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Lúc này, tuyến nội khu đã được trải nhựa mới, mặt đường rộng và êm, 2 bên là mảng xanh liên tục nối tiếp. Giải chạy sẽ đưa runner băng qua 3 tuyến đường: Đại lộ Thời Đại nằm trong lòng siêu đô thị Vinhomes Green Paradise, đường Duyên Hải đi qua trục dân cư chính của Cần Giờ và đường Rừng Sác xuyên giữa hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng. Tất cả tạo nên một hành trình giàu trải nghiệm, khi runner vừa chinh phục thử thách vừa hòa mình vào không gian thiên nhiên rộng mở của Cần Giờ.

Cung đường chạy bao quanh bởi thiên nhiên.

Theo ban tổ chức, cung đường chạy tại VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 có khoảng 80% lộ trình đi qua khu vực có cây xanh hoặc không gian mở, gồm rừng ngập mặn và ven biển.

Cung đường chạy của các runner được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa.

Việc chạy bộ trong khung cảnh bao quanh bởi thiên nhiên mang tới cảm giác khác biệt so với chạy trong thành phố. Đây là một trong những yếu tố khiến giải chạy được quan tâm. “Mục tiêu của chúng tôi là biến cung đường tại đây trở thành một trải nghiệm thiên nhiên trọn vẹn, nơi runner chạy qua cảnh quan và thực sự được đắm mình trong sắc xanh xuyên suốt cuộc đua”, đại diện ban tổ chức cho biết.

Đặc biệt, để hỗ trợ runner trong khung giờ xuất phát sớm, 30 xe điện Green SM sẽ chiếu sáng một phần cung đường VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ. Hệ thống được bố trí trên tuyến đường Rừng Sác chưa có hệ thống đèn đường.

Không khí nô nức, hân hoan trong ngày nhận bib của VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ.

Ngoài ra, nhằm mang tới trải nghiệm thuận tiện cho runner, ban tổ chức cũng bố trí 2 địa điểm phát bib và racekit là văn phòng Vinhomes - tầng 3, Vincom Mega Mall Thảo Điền (161 Võ Nguyên Giáp, phường Thảo Điền, TP.HCM) và Đại lộ Thời Đại, khu Vịnh Tiên, Vinhomes Green Paradise (xã Cần Giờ, TP.HCM). Địa điểm nhận vật phẩm được sắp xếp ở cả khu vực nội thành TP.HCM lẫn khu vực thi đấu giúp vận động viên linh hoạt và tiết kiệm thời gian di chuyển, đồng thời cho thấy ban tổ chức đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho khâu đón tiếp lượng người lớn đổ về trước giờ G.

Pacer team tại VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026.

Sức nóng của giải không chỉ nằm ở cung đường chạy. Ngày 30/4 tại Vinhomes Green Paradise sẽ diễn ra chuỗi hoạt động kéo dài từ 10h đến 21h. Đêm nhạc, pháo hoa, khu ẩm thực và các trải nghiệm được thiết kế để biến khoảng thời gian trước ngày thi đấu thành lễ hội thực thụ.

Điều này giúp runner cùng gia đình biến quãng thời gian tham dự VnExpress Marathon Green Paradise thành kỳ nghỉ ngắn với đa dạng hoạt động như dạo biển, nghe nhạc, xem pháo hoa, thưởng thức ẩm thực…

Có thể nói, việc liên tiếp tổ chức các hoạt động cộng đồng, thể thao và lễ hội quy mô lớn ngay từ giai đoạn đầu cho thấy định hướng phát triển của Vinhomes Green Paradise quy mô 2.870 ha, hướng tới hình thành một cộng đồng đô thị giàu sức hút tại “thiên đường xanh”.

Với khách hàng tìm kiếm tổ ấm an cư, Vinhomes Green Paradise đáp ứng kỳ vọng về một nơi sống gần thiên nhiên nhưng không tách rời tiện ích. Trong tương lai, siêu đô thị ven biển này cung cấp hệ sinh thái thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, nghỉ dưỡng, làm việc đáp ứng nhu cầu của hàng trăm nghìn người.

Ảnh phối cảnh.

Anh Kiệt (Nhà Bè, TP.HCM) chia sẻ: “Khi quyết định tham gia VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026, tôi tìm hiểu rất kỹ về Vinhomes Green Paradise. Ở đây, mỗi buổi sáng thức dậy, bạn sẽ được hòa mình vào thiên nhiên giao thoa giữa rừng ngập mặn và biển. Đó cũng là tổ ấm mơ ước của tôi. Có thể nói, nơi đây có đầy đủ tiềm năng phát triển về du lịch thể thao”.

Runner cho rằng với sự đầu tư của Vingroup, Vinhomes Green Paradise có thể cung cấp nơi lưu trú quy mô lớn. Đó gần như là hệ sinh thái toàn diện về nghỉ dưỡng, đặc biệt với cam kết của Vinhomes về ESG++.

Không khí háo hức của các runner đang bao trùm trước ngày khởi tranh VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026. Sự kiện này hứa hẹn là cú hích quan trọng giúp Cần Giờ trở thành địa điểm du lịch lý tưởng mới. Trong đó, Vinhomes Green Paradise sẽ là trụ cột, từng bước trở thành lựa chọn vừa đáng sống, vừa đáng đầu tư trong giai đoạn tới, hình thành “tọa độ giữ chân” cho du lịch TP.HCM và toàn khu vực.